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فيرشتابن: خطأ من "فيا" أن تغيّر القوانين في وسط الموسم إثر مشكلة الارتدادات

يعتقد ماكس فيرشتابن أنه سيكون من الخاطئ بالنسبة "لفيا" أن تغيّر القوانين في وسط الموسم للتخلص من مشكلة الارتدادات، حيث أن حلها "بسيط جدًا" بالنسبة لفرق الفورمولا واحد.

فيرشتابن: خطأ من "فيا" أن تغيّر القوانين في وسط الموسم إثر مشكلة الارتدادات

أصدرت "فيا" توجيهًا تقنيًا قُبيل جائزة كندا الكبرى نهاية هذا الأسبوع نصّت فيه على أنها ستبحث سُبل التخلص من ظاهرة الارتدادات التي ضربت عددًا من الفرق تحت القوانين الجديدة لموسم 2022.

وستشهد خطوة "فيا" جمعًا للبيانات في مونتريال لمعرفة حدّة الارتدادات التي تتعرض لها كل سيارة قبل أن تضع في النهاية قيودًا على المستويات المسموحة منها والتي ربما تجبر بعض الفرق على زيادة ارتفاع السيارة عن المسار، ما سيقابله تضحية بالأداء.

وتأتي تلك الخطوة من الكيان الحاكم بعدما أثار بعض السائقين مخاوف متعلقة بالسلامة في باكو، حيث عانوا من الارتدادات على حلبة الشوارع السريعة المليئة بالمطبات، ما تسبب لعدد منهم بآلام جسدية.

لكن لم تعان كل الفرق من الارتدادات على سياراتها هذا العام، إذ تاقلمت ريد بُل بشكل جيد للغاية مع تلك المشكلة، على عكس مرسيدس التي واجهت واحدًا من بين أسوأ التأثيرات لهذه الظاهرة.

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وضمن معرض حديثه عن توجيه فيا التقني، أبدى فيرشتابن عدم ارتياحه مع تغييرات القوانين التي تتم في وسط الموسم.

فقال: "بغض النظر إذا ما ستساعدنا تلك التغييرات أم ستكون ضدنا، فإنه ليس من الصحيح دومًا تغيير القوانين في منتصف الموسم".

وأضاف: "أتفهم بالطبع جانب السلامة في المسألة، لكنني أعتقد أنه وإذا ما تحدثت إلى كل مهندس في البادوك، فإنه وإذا ما زدت ارتفاع السيارة، فستواجه مشاكل أقل على أية حال".

وتابع: "لذلك لا أعتقد أنه من الصحيح التدخل الآن والبدء في تطبيق ذلك النوع من القوانين، بأنه وإذا لا يمكنك التعامل مع الارتدادات فعليك زيادة رفع السيارة أكثر عن المسار، كون الأمر بسيط للغاية، ارفع السيارة أكثر عن المسار ولا تواجه تلك المشاكل".

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