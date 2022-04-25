فيرشتابن: خطأ انزلاق لوكلير في إيمولا "كان من السهل الوقوع فيه"

هيمن فيرشتابن على عطلة نهاية الأسبوع في إيمولا، حاصدًا قطب الانطلاق الأول، الفوز بالسباق القصير والفوز بالجائزة الكبرى إلى جانب النقطة الإضافية لأسرع لفة.

وحصلت آمال فيرشتابن بالدفاع عن لقبه على دفعة كبيرة عندما انزلق متصدر ترتيب البطولة لوكلير - والذي كان في ملاحقة سيرجيو بيريز لاقتناص المركز الثاني - عند منعطف فاريانتي ألتا المزدوج قبل 10 لفات من النهاية وتعرضه لأضرار على الجناح الأمامي لسيارته فيراري بعد احتكاكه بالحواجز.

وبعد وقفة صيانة لإصلاح سيارته، عاد لوكلير في المركز التاسع، لكنه تمكن من التعافي بعض الشيء ليكمل السباق في المركز السادس.

وبينما استفاد فيرشتابن بطبيعة الحال من خطأ لوكلير، لكنه يشعر بأن خطأ منافسه كان متفهمًا عندما تضغط من أجل اللحاق ببيريز على مسار في طور الجفاف وتخاطر أكثر من منافسيك.

فقال: "كان من السهل الوقوع في ذلك الخطأ حيث كان يضغط بقوة في محاولة للحاق بتشيكو، لكن ما حدث كان مؤلمًا بالنسبة له. أعتقد بأنه يدرك ذلك، ولا يحتاج لسماعه من أي أحد هنا".

وأضاف: "لكن ما تزال أمامنا بطولة طويلة، وصحيح أننا كسبنا الكثير من النقاط، وذلك ليس رائعًا بالنسبة له، لكنّه لن يغير ذلك الآن، كما أنه لم يتعمّد ارتكاب ذلك الخطأ".

وبتلك النتيجة تمكن فيرشتابن من تقليص تأخّره في ترتيب البطولة خلف لوكلير إلى 27 نقطة، وذلك بعد نهاية أسبوع كانت خالية من الأخطاء تقريبًا لسائق ريد بُل بخلاف خسارته لصدارة السباق القصير على الانطلاقة لصالح المونغاسكي.

في المقابل، تفاجأ فيرشتابن بهيمنة ريد بُل في إيمولا بالنظر إلى تأخّر ريد بُل على صعيد الوتيرة خلف فيراري في سباق أستراليا الأخير.

فقال: "بداية الموسم لم تكن رائعة بوجه عام بالنسبة لنا، لذلك كنا بحاجة لنهاية أسبوع جيدة، ولكن لم أتوقع أن تكون كذلك. من الرائع خوض جولة كهذه، ثنائية للفريق وأقصى عدد نقاط كذلك".