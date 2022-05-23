فيرشتابن: خطأ المنعطف الرابع "باغتني على حين غرّة"

تقدّم فيرشتابن إلى صدارة البطولة بعد قوزه في برشلونة بالتوازي مع انسحاب غريمه شارل لوكلير من صدارة السباق بسبب مشكلة في وحدة طاقته.

لكنّ المراحل الأولى من سباق فيرشتابن لم تسر على النحو الصحيح بعد أن ارتكب خطأ في المنعطف الرابع وتراجع خلف جورج راسل وسيرجيو بيريز.

وكان فيرشتابن قد فقد السيطرة على القسم الخلفي من سيارته في المنعطف الرابع ولم يكن قادرًا على عبور المنعطف وانزلق خارجًا نحو المنطقة الحصويّة.

وقال الهولندي الذي انزلق بعد وقت قصير من انزلاق كارلوس ساينز الإبن عند ذات المنعطف: "كانت اللفّات الـ 30 الأولى محبطة للغاية بالنسبة لي بعد أن خرجت عند المنعطف الرابع، باغتني ذلك على حين غرّة لأنّني لم أشعر بأنّني كبحت بشكلٍ متأخّرٍ مطلقًا أو أنّني انعطفت بسرعة أكبر.

وأضاف: "لكن كانت هناك الكثير من هبّات الرياح اليوم، تشعر بأنّ كلّ شيء مستقرٌ في لفّة ما، وفجأة تُواجه انزلاقًا في التالية، باغتتني الرياح اليوم ولم يكن ذلك رائعًا".

وعندما سُئل إن كان خروجه عن المسار قد ألحق أيّ ضررٍ بسيارته، أجاب فيرشتابن: "لم أشعر بأنّ ذلك حدث".

وأضاف: "حالما عدت إلى المسار فقد كانت السيارة طبيعيّة، لذا كنت محظوظًا هناك بالتأكيد".

لكنّ خطأ فيرشتابن أدّى إلى فترة مزعجة عندما أمضى الكثير من اللفّات عالقًا خلف راسل بسبب مشكلة في نظام "دي آر اس" على سيارته.

ووصف فيرشتابن ذلك بـ "المؤلم للغاية" وقال أنّه حاول مجموعة من الأساليب للتغلّب على المشكلة: "ليس بوسعك فعل أيّ شيء. ضغطت على الزرّ قرابة 50 مرّة في مرحلة ما على الخطّ المستقيم ولم يُفتح، لذا كانت تلك مشكلة".

وكان التوقّف المبكّر والانتقال إلى استراتيجيّة التوقّفات الثلاث سبيل فيرشتابن نحو التغلّب على سائق مرسيدس وزميله بيريز ليُحقّق الفوز.