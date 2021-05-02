فيرشتابن: خسارة نقطة أسرع لفّة "كانت غريبة"

حلّ فيرشتابن ثانيًا في سباق جائزة البرتغال الكبرى لصالح ريد بُل اليوم الأحد، ليخسر بعض النقاط في مواجهة غريمه لويس هاميلتون ضمن بطولة السائقين.

وسمح توقّف فالتيري بوتاس المتأخّر لفيرشتابن بالحصول على حيّزٍ لإجراء وقفة صيانة مجانيّة والسعي لتسجيل أسرع لفّة.

وكان الهولندي قادرًا على فعل ذلك في اللفّة الأخيرة متفوّقًا على زمن بوتاس بفارق 0.016 ثانية.

لكنّ فرحة فيرشتابن لم تدم طويلًا بعد شطب زمنه لتجاوزه حدود المسار عند المنعطف الـ 14.

ولم يعلم فيرشتابن بذلك إلى أن أخبره بول دي ريستا بذلك في المؤتمر الصحفي.

وأجاب فيرشتابن ساخرًا: "حقًا؟ ذلك جيّد. هذا غريبٌ بعض الشيء لأنّهم لم يُراقبوا حدود المسار عند المنعطف الـ 14، لكن أيًا يكن".

لكنّ زعم فيرشتابن لم يكن صائبًا، إذ أنّ مذكّرة السباق المُحدّثة التي أصدرها مايكل ماسي صباح السبت قبيل التجارب الثالثة في بورتيماو شهدت إضافة المنعطف الـ 14 لقائمة المنعطفات التي تتمّ مراقبتها.

وعلى صعيد السباق فقد تمكّن فيرشتابن من التقدّم على بوتاس نحو المركز الثاني بعد توقّفه قبله بلفّة، واستغلّ إطارات الأسنخ لتجاوزه عند المنعطف الخامس.

وقال فيرشتابن حيال سباقه: "كان سباقًا جيّدًا. حظيت بإعادة انطلاقة جيّدة ومن ثمّ حاولت الضغط على فالتيري، لكنّني أعتقد بأنّنا افتقرنا لبعض الوتيرة في المجمل في النهاية، لذا تجاوزنا لويس مجدّدًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّ تحمية هذه الإطارات كانت صعبة جدًا بعد وقفات الصيانة. لكن أجل، أعتقد بأنّنا عندما استقررنا في المركز الثاني فقد كان بوسعكم ملاحظة أنّنا نفتقر لبعض الوتيرة بالمقارنة معهم هنا".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّها كانت عطلة نهاية أسبوع غريبة على صعيد التماسك ولم نكن في المقدّمة هنا، لكنّنا سنرى ما بوسعنا فعله في برشلونة".