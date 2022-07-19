فيرشتابن: خسارة حلبة سبا "المفضّلة" من روزنامة الفورمولا واحد ستكون مؤسفة

تسعى ليبرتي ميديا مالكة بطولة العالم للفورمولا واحد إلى توسيع الروزنامة عبر حلبات جديدة خارج القارة الأوروبيّة، حيث أصبحت جائزة بلجيكا الكبرى – إحدى السباقات الأوروبيّة التقليديّة – مهدّدة بقوّة لفقدان موقعها.

ويعمل منظّمو جائزة بلجيكا الكبرى على محاولة أخيرة لإنقاذ السباق التاريخيّ وإبرام صفقة جديدة مع إدارة الفورمولا واحد، وذلك بعد استثمار الحلبة في تطوير منشآتها والالتزام بتعزيز عروضها الترفيهيّة على مدار عطلة نهاية أسبوع السباق.

لكن الاتّجاه لضمّ جنوب أفريقيا إلى روزنامة العام المقبل إلى جانب لاس فيغاس المؤكّدة، تتّجه بلجيكا وفرنسا إلى فقدان مركزيهما.

وقال فيرشتابن المولود في بلجيكا، الذي ساهمت جماهيره الهولنديّة في بيع جميع تذاكر السباق في الأعوام الأخيرة، أنّ حلبة سبا هي المفضّلة لديه، ويعتقد بأنّه سيكون من المؤسف للغاية فقدانها من الروزنامة.

وقال حيال ذلك: "سيكون من المؤسف للغاية خسارة سبا. إنّها حلبتي المفضّلة في العالم، كما أنّهم أدخلوا تغييرات مؤخّرًا في مناطق الخروج الآمن وكلّ تلك الأمور".

وأردف: "أعتقد بأنّها حلبة مدهشة في سيارة فورمولا واحد، أو أيّ سيارة لأكون صادقًا، وذلك بالنظر إلى كلّ المنعطفات عالية السرعة وانسيابيّتها بشكلٍ عام".

وفي حين أنّ منظّمي سبا ليسوا متحمسين لفكرة إقامة سباقٍ بالتناوب مع فرنسا أو أيّ حلبة أخرى، فإنّ ذلك الخيار قد يكون الوحيد المتبقي لإنقاذ السباقَين من التغيّب بشكلٍ كامل.

ويأمل كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري أن يتمّ التوصّل إلى حلولٍ وسطى كي تواصل الفورمولا واحد زيارة سبا كلّ بضعة أعوام.

وقال: "أعتقد بأنّه يجب التوصّل إلى حلولٍ وسطى، لأنّني أعتقد بأنّنا جميعًا نعشق التسابق في فرنسا وسبا".

وأضاف: "أعتقد بأنّ هناك الكثير من الحلبات الجديدة التي تدفع الكثير من الأموال لتكون جزءًا من الفورمولا واحد. إنّها مسألة صعبة من منظور عملي".

وأكمل: "أعتقد بأنّ أفضل حلٍ هو المداورة، أتفهّم أنّه لا يُمكن لفرنسا أو سبا تحمّل تكاليف التواجد في الروزنامة كلّ عام، لكن آمل أن نتمكّن من زيارة سبا كلّ عامين أو ثلاثة على الأقلّ".