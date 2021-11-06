فيرشتابن: خروج بيريز وتسونودا عن المسار "دمّر" محاولتي لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل

توجّهت ريد بُل إلى تصفيات المكسيك كأبرز المرشّحين لضمان الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق بعد هيمنتها على التجارب الحرّة الثالثة.

لكنّ مرسيدس قلبت الطاولة عليها وتصدّرت جميع مراحل التصفيات الثلاث، حيث ضمن فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون المركزين الأوّل والثاني في النهاية.

وأمل فيرشتابن تعويض فارق الـ 0.350 ثانية بينه وبين بوتاس من خلال الحصول على عامل السحب خلف بيريز في لفّته الأخيرة، لكنّه أُجبر على الانسحاب منها بعد خروج بيريز عن المسار أمامه لتفادي سيارة يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري الذي خرج عن المسار أمامه.

ومع عودة السائقَين إلى الحلبة فقد خفّف فيرشتابن سرعته قبل أن يُغلق مكابحه في المقطع الأخير. وسُمع الهولندي يقول عبر اللاسلكي: "هذا لا يُصدّق، يا له من غبيّ أحمق".

وقال فيرشتابن لاحقًا بعد نهاية الحصّة: "يبدو أنّ توازن السيارة تراجع مع تقدّم التصفيات".

وأضاف: "لكنّ اللفّة الأخيرة كانت جيّدة في الحقيقة، لكن لا أعلم ما حدث أمامي".

وأردف: "كان هناك سائقان خرجا عن المسار، لذا اعتقدت بأنّه ستكون هناك أعلام صفراء، لذا خفّفت سرعتي ومن الواضح أنّ اللفّة تدمّرت بالطبع".

وأكمل: "حتّى مع ذلك ومع عدم تمتّعي بتوازن رائع، فأعتقد بأنّنا كنّا لننافس على قطب الانطلاق الأوّل في تلك اللفّة. بالطبع لا يُعدّ المركز الثالث رائعًا، لكن أعتقد بأنّه لا يزال أفضل من الانطلاق ثانيًا".

وتأتي هذه النتيجة لتمثّل مفاجأة بالنسبة لمرسيدس التي توقّعت التخلّف عن ريد بُل نتيجة متطلّبات الحلبة عالية الارتكازيّة وارتفاعها عن سطح البحر.

وشُوهد ميكانيكيو ريد بُل وهم يعملون بشكلٍ متواتر على الجناح الخلفي لسيارة فيرشتابن طوال التصفيات، لكنّ فيرشتابن شكّك في أن يكون ذلك سبب معاناته في التصفيات.

ويدخل الهولندي سباق الأحد متقدّمًا بـ 12 نقطة على غريمه هاميلتون الذي سينطلق ثانيًا خلف بوتاس.

وقال فيرشتابن حيال ذلك: "لم تسر التصفيات لصالحنا، لكنّنا لن نستخدم هذه الإطارات غدًا في جميع الأحوال. هناك الكثير للقتال من أجله غدًا".