فيرشتابن: خبرة هاميلتون في المنافسة على اللقب لن تكون حاسمة في البطولة

يسعى سائق ريد بُل لتحقيق لقبه الأوّل في الفئة الملكة، حيث تصدّر ترتيب البطولة بفارق 32 نقطة عن هاميلتون بعد جائزة النمسا الكبرى مطلع الشهر الماضي.

لكنّ انسحابه من سباق سيلفرستون إثر حادث اللفّة الأولى مع هاميلتون، وتضرّر سيارته في اللفّة الافتتاحيّة من سباق المجرّ واكتفائه بالمركز التاسع تسبّبا في تراجعه إلى المركز الثاني بفارق 8 نقاطٍ عن هاميلتون في الترتيب العام بالتوجّه إلى جائزة بلجيكا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

ويُمثّل موسم 2021 المرّة الأولى التي يتواجد فيها فيرشتابن بالفعل ضمن معركة حامية على لقب الفورمولا واحد، حيث يسعى لحرمان هاميلتون من لقبه الثامن القياسي.

"لا أعتقد ذلك شخصيًا" قال فيرشتابن حيال تأثير خبرة هاميلتون في المعركة على اللقب.

وأضاف: "الأفضليّة الوحيدة التي يُمكن أن تحصل عليها هي أن تكون لديك سيارة أسرع. تكون مُسيطرًا للغاية عندما تكون بحوزتك سيارة جيّدة في هذه الرياضة".

وأردف: "هناك الكثير من السائقين الجيّدين في هذه الرياضة، لكن ليست لديهم فرصة للمنافسة في الأمام".

وأكمل: "لذا إن كانت لديك سبعة ألقاب أو لا لقب، فأعتقد بأنّك عندما تُمضي بضعة أعوامٍ في الفورمولا واحد، خاصة قرب المقدّمة، ربّما ضمن الخمسة الأوائل، فإنّك تعلم أنّ عليك محاولة إكمال كلّ سباق".

وواصل شرحه بالقول: "تعلم أنّ عليك محاولة تحقيق أقصى قدرٍ ممكن من النقاط في كلّ جولة وأعتقد بأنّ جميعنا يُحاول بذل أفضل ما في وسعه والتسابق بأفضل شكلٍ ممكن".

ثمّ تابع: "لذا لا أرى أيّ أفضليّة في ذلك".

وستُواصل ريد بُل تطوير سيارتها الحاليّة من أجل مواصلة المعركة مع مرسيدس التي جلبت آخر تحديثاتها لهذا الموسم ضمن جائزة بريطانيا الكبرى الشهر الماضي.

وقال فيرشتابن أنّ ريد بُل "إيجابيّة للغاية" حيال قدرتها على التوصّل إلى أفضليّة على صعيد الأداء على حساب مرسيدس بعد تراجع الفجوة في السباقات الأخيرة.

وقال حيال ذلك: "حظينا بالكثير من السباقات الجيّدة، لم يسر الأخيران فحسب لصالحنا لأسباب خارجة عن سيطرتنا".

وأضاف: "أجل أنا إيجابيٌ للغاية. يتطلّع الفريق إلى الأمام للبدء مجدّدًا وبالطبع لا تزال هناك الكثير من السباقات المتبقية. دعونا نرى ما سيكون عليه الوضع".