فيرشتابن: حققنا ثنائية "مستحقة" في إيمولا بالرغم من الظروف الجوية الصعبة

خرج فيرشتابن من إيمولا منتصراً بعد انطلاقه أولاً في السباق الرئيسي. وبالرغم من ملاحقة شارل لوكلير لثنائي ريد بُل، لكنه انزلق بعد خروجه من وقفة الصيانة ليتراجع في الترتيب.

ما أهدى ريد بُل ثنائية مريحة في إيمولا أمام جماهير فيراري التي لم تكن مسرورة مما جرى.

وبالرغم من أن سيارة فيراري قدمت لمحات قوية للغاية طوال الموسم حتى الآن، لكن يبدو أن ريد بُل وجدت التوليفة المثالية لسيارتها في إيمولا ما منح فيرشتابن الأداة المثالية لتحقيق ما يُسمى "بالغراند سلام".

حيث حقق قطب الانطلاق الأول وفاز بالسباق القصير ومن ثم تصدر لفات السباق الرئيسي إضافة لتسجيل أسرع لفة على طريقه لتحقيق الفوز.

وبعد السباق، أشار الهولندي إلى صعوبة تحقيق مثل هذا الإنجاز خاصة بالنظر للظروف الجوية المتقلبة في إيمولا.

حيث قال: "من الصعب على الدوام تحقيق إنجاز كهذا. لكننا كنا في موقع جيد منذ البارحة وقبله، أعتقد أننا كنا أقوياء هذه الجولة".

وأكمل: "لم نكن قادرين على التكهن بكيفية سير السباق ومدى تنافسيتنا نظراً للظروف الجوية. لكنني أعتقد أن الفريق قام بعمل جيد، وأعتقد أن الثنائية مستحقة".

كما تكلم سائق ريد بُل عن بعض اللحظات الحاسمة في السباق.

فقال: "نعم، خلال الانطلاقة بالطبع كونها مهمة جداً. لكن لاحقاً وبالنظر للظروف الجوية وتوقيت الانتقال للإطارات الملساء وكذلك لفة الخروج، عليك عدم ارتكاب أي خطأ".

وتابع: "لأنك عندما تكون في الصدارة، فإنك تفرض إيقاع السباق وهذا ما يكون صعباً في البداية، لكننا أدرنا كل شيء بشكل جيد".

من جهته، تكلم زميله بيريز عن معركته مع لوكلير، لكنه أشار إلى أنها كانت تحت السيطرة.

فقال: "لقد كانت قوية بالفعل. كنا ننافس بشدة. لكن كل شيء كان تحت السيطرة، وعندما بدؤوا اللحاق بنا مع وقفة الصيانة، عادت المعركة مجدداً مع محاولة تحمية الإطارات".

وأكمل: "أعتقد أن الأمر الأهم اليوم كان في عدم اقتراف الأخطاء، في مثل هذه الظروف كان من الصعب حقاً تحقيق الثنائية، إنها نتيجة رائعة للفريق".

وأردف: "الانطلاقة كانت صعبة، لكنني مسرور لرؤية الابتسامة على مُحيا الجميع في الفريق الآن".

واستكمل: "هذا هو هدفنا. كان سباق اليوم رائعاً للفريق، وعلينا مواصلة العمل".

واسترسل: "أعتقد أن هناك بضعة أمور بحاجة للتحسين لمواصلة المنافسة على الانتصارات".

واختتم: "لكنني مسرور جداً من فوز ماكس اليوم".