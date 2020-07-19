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فيرشتابن: حريّ براسل "التركيز فقط على سيارته" بدلًا من الحديث نيابة عن الآخرين

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فيرشتابن: حريّ براسل "التركيز فقط على سيارته" بدلًا من الحديث نيابة عن الآخرين
19-07-2020

قال ماكس فيرشتابن أنّ على جورج راسل التركيز على سيارته وفريقه عوضًا عن "الحديث نياية عن سائق آخر"، وذلك عقب تعليقات سائق ويليامز بشأن زميل الهولندي في ريد بُل أليكسندر ألبون في المجر.

تأهّل راسل إلى القسم الثاني للتصفيات للسباق الثاني على التوالي، حيث سينطلق من المركز الـ 12 في سباق اليوم على حلبة هنغارورينغ، بفارق مركز وحيد أمام ألبون.

وقد عانى ألبون مع توازن سيارته ريد بُل "آر بي16" خلال التصفيات، كما ارتكب بضعة أخطاء ضمن طلعته الأخيرة في القسم الثاني، ليخسر فرصة التأهّل للقسم الأخير من التجارب التأهيلية.

وقد سارع راسل للدفاع عن ألبون بعد الحصّة، قائلًا بأنّه "يتم إظهار ألبون بمظهر الغبي في صفوف ريد بُل وهو ليس كذلك على الإطلاق"، كما دعا الفريق النمساوي "لحل تلك المسألة".

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وعند سؤاله عن قدر ما يتعيّن عليه التعامل معه من مشاكل مع سيارة ريد بُل وسط معاناة ألبون وتعليقات راسل، قال فيرشتابن أنّ ذلك لم يكن مكان راسل للتعليق على تلك المسألة.

"جورج لا يعرف أي شيء عن الفريق. أعتقد بأنّه حريٌّ به التركيز فقط على سيارته وأدائه بدلًا من الحديث نيابة عن شخص آخر" قال الهولندي.

وأضاف: " من جهتي، أعتقد بأنّني أحاول دومًا استخلاص الأداء الأقصى من السيارة وأن أضغط بكل ما أستطيع. وذلك لا يعني أن أستسلم إذا لم تكن سيارتي، دعونا نقول، غير قادرة على حصد قطب الانطلاق الأوّل. حيث سأظل أحاول بكل تأكيد وأضغط إلى الحدود القُصوى".

جديرٌ بالذكر أنّ خروج  ألبون من القسم الثاني لتصفيات المجر يأتي بعد سباق صعب في النمسا نهاية الأسبوع الماضي حيث أنهاه بفارق 11 ثانية خلف فيرشتابن بالرُغم من قيام الهولندي بوقفة صيانة إضافية متأخّرة.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن كيفية عودته بعد تلك المشاكل، قال ألبون أنّ ذلك سيستغرق وقتًا من أجل التغلّب على تلك الأمور.

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"لقد عانينا كفريق في بداية هذا الموسم" قال ألبون.

وأكمل: "إنّه عامي الأوّل في الفريق، وتلك ما تزال بداية الموسم، حيث أثق أنّه وكما فعلت ريد بُل في المواسم السابقة، سيتمكّن الفريق من العودة بشكل أقوى مع مُضي الموسم".

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