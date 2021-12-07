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فيرشتابن: حركة التجاوز المُعاقبة في السعوديّة "كانت لا بأس بها في البرازيل"

قال الهولندي ماكس فيرشتابن أنّه يُواجه صعوبة في فهم سبب تلقيه لعقوبة أثناء خروجه هو ولويس هاميلتون عن المسار خلال سباق جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى بعد مُعاقبته على واقعة مماثلة لما حدث في البرازيل.

فيرشتابن: حركة التجاوز المُعاقبة في السعوديّة "كانت لا بأس بها في البرازيل"

دفع فيرشتابن هاميلتون خارج المسار عند المنعطف الرابع من جائزة البرازيل الكبرى الشهر الماضي عندما حاول البريطاني تجاوزه من الخطّ الخارجي، لكنّ الحادثة لم يتمّ التحقيق فيها كون مايكل ماسي مدير السباق لم ينقلها إلى المراقبين.

وتسبّب ذلك القرار في الكثير من الغضب والارتباك، كون العديد من السائقين بقوا حائرين حيال ما تعنيه القوانين المتعلّقة بإجبار بعضهم على الخروج عن المسار، وكيفيّة تطبيق ذلك بالتقدّم إلى الأمام.

وفشل الاجتماع مع السائقين في جائزة قطر الكبرى في الخروج بأيّة أجوبة حاسمة.

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وكان سباق الأحد ضمن جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى المناسبة التالية التي خاض فيها فيرشتابن وهاميلتون معركة جديدة، ومجدّدًا دفع فيرشتابن غريمه خارج المسار في مناسبتين.

وحُلّت الأولى مع تدخّل ماسي من دون نقلها إلى المراقبين، حيث وافقت ريد بُل على تراجع فيرشتابن إلى المركز الثالث خلف هاميلتون قبل إعادة الانطلاقة.

أمّا في الثانية فقد تلقى الهولندي عقوبة 5 ثوانٍ لكسبه أفضليّة بالخروج عن المسار، وذلك بعد أن أدّت محاولته الأولى للسماح لهاميلتون بتجاوزه إلى وقوع حادث، ومن ثمّ إعادة تجاوزه لهاميلتون فورًا في المحاولة الثانية وعدم إرضائها للمراقبين.

وشبّه فيرشتابن حادثة جدّة بحركته التي لم تُعاقب في البرازيل لأنّ السائقين خرجا عن المسار واعتقد بأنّه "من الغريب أن تكون مقبولة في البرازيل وفجأة تلقى عقوبة الآن".

وقال الهولندي: "بالطبع حصل على زخم مثل البرازيل، لكنّني كبحت بشكلٍ متأخّر، وأعتقد بأنّني كنت بعيدًا عن الخطّ في مرحلة ما".

وأضاف: "عبرت بشكلٍ واسع، لكنّه لم يتمكّن من عبور المنعطف هو الآخر لذا خرجنا معًا، لا أعتقد بأّنّ حصولي على عقوبة أمرٌ عادل، لكن هكذا جرت الأمور".

وأكمل: "أعتبر أنّه من المثير للاهتمام أنّني من أتلقى العقوبة عندما يتجاوز كلانا الخطّ الأبيض. كان ذلك لا بأس به في البرازيل والآن أتلقى عقوبة على ذلك فجأة".

وقال فيرشتابن أنّه "من المخجل" أنّ الحديث عن العقوبات طغى على السباق مجدّدًا، وذلك في الوقت الذي يتوجّه فيه المتنافسان على اللقب نحو جولة أبوظبي الختاميّة متعادلين على صعيد النقاط.

وقال حيال ذلك: "لا أريد تمضية الكثير من الوقت في الحديث حول ذلك. علينا تجاوز الأمر. نحن الآن متعادلان وأعتقد بأنّ ذلك مثيرٌ بالطبع بالنسبة للبطولة بشكلٍ عام".

وأكمل: "لكن مثلما قلت خلال لفّة عودتي، أعتقد بأنّنا بتنا نتحدّث أكثر مؤخّرًا عن الخطوط البيضاء والعقوبات أكثر من التسابق الفعلي في الفورمولا واحد، وذلك مخجل".

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