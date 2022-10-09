فيرشتابن: حالة الارتباك بشأن نقاط اللقب كانت "مسلية"
اعتبر ماكس فيرشتابن حالة الارتباك التي تلت فوزه بجائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد ولقبه العالمي الثاني "مسلية".
أحرز فيرشتابن لقبه الثاني في ظروف غريبة اليوم الأحد، حيث لم يعلم بأنّه تُوّج باللقب إلّا أثناء اللقاء التلفزي بعد السباق.
وجاء ذلك على إثر توجيه إدارة السباق عقوبة 5 ثوانٍ إلى شارل لوكلير سائق فيراري لكسبه أفضليّة بخروجه عن المسار في اللفّة الأخيرة ضمن معركته مع سيرجيو بيريز.
وبتراجع لوكلير إلى المركز الثالث فقد كان ذلك يعني كسب فيرشتابن لأفضليّة 10 نقاطٍ بالمقارنة معه بعد قرار إدارة السباق منح النقاط الكاملة بالرغم من الاقتصار على 28 لفّة.
واحتفل فيرشتابن باللقب مع ميكانيكييه في خطّ الحظائر المغلق بعد أن علم أنّه تُوّج باللقب، لكنّه سُمع إثر ذلك وهو يقول بأنّه لا يعتقد بأنّه تُوّج باللقب أثناء تواجده في مع لوكلير وبيريز في الغرفة.
وقال الهولندي: "لم أكن أعلم مطلقًا ما كان قرارهم بشأن النقاط أثناء السباق".
وأضاف: "كان الهدف الأساسي الفوز بالسباق، لكن حالما عبرت خطّ النهاية فقد قلت في نفسي: حسنًا، لقد كان ذلك سباقًا مدهشًا، وحقّقت نقاطًا جيّدة مجدّدًا، لكنّني لست بطلًا بعد".
وأردف: "بدأ الميكانيكيون بالاحتفال فجأة أثناء اللقاء التلفزي بعد السباق، وقلت في نفسي حينها: مالذي يحدث؟ ومن ثمّ أدركت أنّ تشيكو أصبح ثانيًا عوضًا عن شارل، لكنني لم أعلم بعد إن كان سيتمّ منح النقاط الكاملة أم 75 بالمئة".
وأكمل: "لكنّ المندوب الإعلامي لفيا أخبرني بأنّني البطل بعد ذلك، لذا بدأنا بالاحتفال، ومن ثمّ قال لي آخرون كلّا، لا تزال تحتاج لنقطة. كان وضعًا غريبًا بعض الشيء".
ثمّ تابع: "لكنّنا تمتّعنا بنقاطٍ كافية في النهاية، لذا أصبحت البطل مجدّدًا. ليست لديّ مشكلة في أنّ الوضع كان مربكًا بعض الشيء".
وواصل حديثه بالقول: "وجدت ذلك مسليًا بعض الشيء، لأنّ ذلك لن يُغيّر النتيجة في النهاية. لم يكن فارق النقاط كافيًا عندما عبرت خطّ النهاية في جميع الأحوال لأنّ شارل كان ثانيًا حينها".
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