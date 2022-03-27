فيرشتابن حائرٌ حيال افتقاره للتماسك في القسم الثالث من تصفيات السعوديّة

تواجد بطل العالم لموسم 2021 في المركزين الثاني والرابع على التوالي في القسمين الأوّل والثاني من التصفيات، حيث شعر بأنّ أداء سيارته على إطارات "سوفت" المستعملة كان واعدًا قبل الدخول إلى القسم الثالث.

لكنّ فيرشتابن اكتفى بالمركز الرابع، وذلك بعد تواجده ثامنًا إثر الطلعة الأولى.

وقال الهولندي: "كان القسمان الأوّل والثاني جيّدين للغاية. حتّى لفّتي الأخيرة بعد العلم الأحمر، دخلت الحلبة على إطارات قديمة وكان الوضع جيّدًا حقًا. لذا كنت مرتاحًا للغاية بالتوجّه إلى القسم الثالث".

وأكمل: "لكنّني وضعت مجموعة الإطارات الأولى ولم يكن لديّ أيّ تماسك، شعرت كما لو أنّني أقود على إطارات مختلفة".

وأردف: "كنت أخسر عُشرًا أو اثنين في كلّ منعطف بالرغم من قيامي بذات التحضيرات وكلّ شيء، لذا لا أفهم ما سار على نحوٍ خاطئ هناك".

وأضاف: "وعلى مجموعة الإطارات الثانية وبعد هكذا توقّف مطوّل بسبب الأعلام الحمراء وهدوء كلّ شيء وانخفاض حرارة الجوّ والمسار، فقد كان هناك تغيّر كبير في المسار".

ثمّ تابع: "لكنّني شعرت بأنّني أصبح أبطأ. هناك أمرٌ غريبٌ للغاية".

كما قال فيرشتابن أنّ ذلك "لا يعني نهاية العالم" بالنسبة لآماله لتحقيق الفوز، وذلك بعد أن شعر بأنّ زميله سيرجيو بيريز أظهر وتيرة سيارة ريد بُل القويّة بتحقيقه قطب الانطلاق الأوّل.

وأضاف بأنّ سيارة ريد بُل أظهرت أداءً قويًا على وجه الخصوص على صعيد السرعة القصوى، والتي يشعر بأنّها ستكون مفيدة في سباق الأحد بالنظر إلى طبيعة حلبة شوارع جدّة عالية السرعة.

وقال الهولندي: "كانت معاناتي في القسم الثالث غريبة، لكنّنا سننظر فيها. ليست نهاية العالم، لأنّنا نرى إمكانيّات السيارة مع بيريز".

وأضاف: "أنا سعيدٌ من أجله، إنّه يستحقّ ذلك. أعتقد بأنّنا نبدو جيّدين. كما لدينا سرعة قصوى جيّدة كذلك. آمل أن نستغلّها في السباق".