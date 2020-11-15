فيرشتابن: جائزة تركيا الكبرى سباقٌ "للنسيان"

كان سائق ريد بُل من بين المرشّحين للفوز بالسباق بعد سيطرته على جميع حصص التجارب الحرّة وانطلاقه من الصفّ الأوّل.

لكنّ الأمور سارت على نحو خاطئ في الانطلاقة في ظلّ التفاف إطاراته حول نفسها بشكلٍ مفرط وتراجعه في الترتيب. وفي حين أنّه تمكّن من تحقيق تقدّم واستعادة بعض المراكز، إلّا أنّ انزلاقه والتفاف سيارته أثناء محاولته تجاوز سيرجيو بيريز نحو المركز الثاني أجبرته على الانتقال إلى إطارات جديدة والخروج من دائرة المنافسة على منصّة التتويج.

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وبحديث عن يومه المخيّب، كتب فيرشتابن على حسابه في تويتر: "واجهنا سباقًا صعبًا جدًا في هذه الظروف الصعبة، وعانينا منذ البداية وحتّى النهاية. إنّه سباقٌ للنسيان لأكون صادقًا".

وبحديثه إلى قناة "سكاي سبورتس اف1"، قال فيرشتابن: "كان سباقًا محبطًا جدًا بصراحة. حاولت السير خلف بيريز عند ذلك الميلان في المسار وفجأة دُفعت السيارة إلى الخارج وعبرت على الجزء الأخضر من المسار. كانت تلك التفافة كبيرة. حاولت الإبقاء على السيارة بعيدة عن الجدار لكنّ الغطارات تسطّحت".

وأضاف: "يُمكنك اللحاق بالسيارات الأخرى سريعًا إثر ذلك، لكن لا يُمكنك التجاوز كون هناك خطّ تسابق وحيد هنا. بقيّة المسار زلقٌ جدًا. كان علينا انتظار توقّفات الآخرين أو أيّ شيء آخر".

وأكمل: "كنّا نحاول اتّباع الآخرين في ظلّ عدم وجود تماسك، نُحاول النجاة فحسب. لم يكن يومًا رائعًا، لكن نأمل أن لا يتكرّر وضعٌ مماثلٌ يكون فيه المسار زلقًا جدًا هكذا".

من جانبه حظي زميله أليكسندر ألبون سائق ريد بُل بفترة أولى مشجّعة، حيث برز كأفضل منافسين ريسينغ بوينت في مرحلة أولى.

لكنّ إطاراته بدأت تهترئ وتراجعت وتيرته وواجه انزلاقًا ما دفعه لإجراء وقفة صيانة، وحلّ سابعًا في النهاية.

وقال التايلاندي: "أشعر ببعض الحيرة من السباق. كانت انطلاقتانا ضعيفتين جدًا، لكنّنا حظينا إثر ذلك بتماسكٍ جيّد وكان بوسعنا تحقيق تقدّم".

وأكمل: "انتقلنا إلى إطارات انترميديت، وكان التماسك عاليًا وشعرت في مرحلة ما أنّنا ننافس على الفوز، واعتقدت بأنّ كلّ شيء يسير وفق الخطّة. لكنّني انزلقت، وبالرغم من ذلك شعرت بأنّ أيّ شيء قد يحدث والسباق طويل".

واختتم بالقول: "لكنّنا انتقلنا إلى مجموعة أخرى ولم نتمتّع بأيّ تماسك أو وتيرة علينا. لا نعلم سبب ذلك".