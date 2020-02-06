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فيرشتابن: توقيع العقد الجديد مع ريد بُل "أزال جميع علامات الاستفهام" حيال المستقبل

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فيرشتابن: توقيع العقد الجديد مع ريد بُل "أزال جميع علامات الاستفهام" حيال المستقبل
06-02-2020

يشعر ماكس فيرشتابن أن توقيع عقده الجديد مع ريد بُل في الفورمولا واحد ساعد على تفادي أية مواقف غير محبّذة ضمن الفريق خلال موسم 2020، حيث وصفه بأنه "المكان الصحيح" لمواصلة مسيرته المهنية.

أعلنت ريد بُل الشهر الماضي أن فيرشتابن وقع عقداً جديداً لثلاثة مواسم، ليلتزم مع العلامة النمساوية حتى نهاية موسم 2023، ما أنهى أية تكهنات حيال إمكانية انتقاله لفريق آخر.

وكان عقد الهولندي الشاب السابق ينتهي بنهاية موسم 2020، مع توافر مقاعد في فريقَي مرسيدس وفيراري لموسم 2021.

وضمن معرض كلامه على هامش حدث ريد بُل الإعلامي في لندن، أوضح فيرشتابن أنه وبالرغم من عدم الحاجة للعجلة حيال توقيع عقده الجديد، لكنه مسرور لتفادي أية مشاكل أو شكوك محتملة قد تنتج عن قرارات مسيرته المستقبلية.

فقال: "أعتقد أنني وعلى الدوام كنت أشعر بالراحة ضمن صفوف الفريق، لم أرغب في الحقيقة بالإسراع في أي شيء، إذ لم تكن هناك أية حاجة لذلك".

وأكمل: "أعتقد كذلك أن كل شيء سار بسرعة كبيرة. الموسم الماضي، لم أكن أفكر في هذا الأمر كثيراً".

وتابع: "أعتقد كذلك أن هذا أمر جيد إذ يزيل جميع الشكوك. لم تعد هناك أية علامات استفهام بعد الآن".

وأردف: "أعتقد أنه ومع التوجه لموسم جديد مع عقد ينتهي بنهايته، فإن ذلك قد ينتج عنه وفي مرحلة ما بعض المواقف غير المحبّذة".

واستكمل: "لم أكن أرغب بأي من تلك المواقف، وبالنسبة لي، هذا هو المكان الصحيح. شعوري جيد للغاية ضمن صفوف الفريق، هناك الكثير من الأشخاص الجيدين هنا، وكذلك فإنني ألمس التحفز والتعطش للانتصارات واللقب".

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من جهته، أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه لاحظ كمية الحماس والتحفز لأعضاء الفريق بعد عودتهم من الاستراحة الشتوية، وذلك بعد أن علموا بتمديد عقد فيرشتابن.

فقال: "كان من الرائع إكمال تلك الصفقة مبكراً، نظراً للطاقة الإيجابية التي بثّتها في كامل المصنع. الجميع عاد من عطلة الأعياد بروح معنوية متقدة".

وأكمل: "المستقبل بات معروفاً. ليس هناك أية محادثات غير محبّذة بين السائق والفريق. فهو يعلم تماماً دوره وعمله. نحن جميعنا هنا كيدٍ واحدة، فريق واحد".

وأضاف: "كان الموقف ليكون غير محبّذ لو لم يكن كل شيء واضحاً طوال الموسم، كما أن المشاركة في الفورمولا واحد تعني تقلباً كبيراً في المشاعر والأفكار طوال 21 أو 22 سباقاً".

وأردف: "عملنا على إبعاد كل هذه الشكوك خارجاً مع الدخول في الموسم؛ من دون أية تكهنات أو شائعات أو نقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسبب كل تلك نوعاً من عدم الاستقرار في العمل".

واختتم: "ذلك يمكننا من التركيز بالفعل على عملنا، وهذا ما يسرّني بالفعل".

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