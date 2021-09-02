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فيرشتابن: تواجد راسل في مرسيدس سيكون "صعباً للغاية" بالنسبة إلى هاميلتون

من قبل:
, محرر

يرى ماكس فيرشتابن أن انضمام جورج راسل إلى صفوف مرسيدس سيكون "صعباً للغاية" بالنسبة إلى لويس هاميلتون.

فيرشتابن: تواجد راسل في مرسيدس سيكون "صعباً للغاية" بالنسبة إلى هاميلتون

من المتوقع أن تعلن مرسيدس عن تشكيلتها من السائقين للموسم المقبل في الفورمولا واحد، خلال الأسابيع المقبلة، حيث كانت تقيم هوية زميل هاميلتون المستقبلي، ما بين فالتيري بوتاس وجورج راسل.

وهناك تكهنات كبيرة بأن راسل سيكون الزميل المستقبلي بالفعل، خاصة مع تألقه المتواصل هذا الموسم على متن سيارة ويليامز ذات الأداء المتواضع.

وكان نيكو روزبرغ بطل العالم السابق قد صرح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن الوضع سيكون "محتدماً للغاية" ضمن صفوف مرسيدس في حال انتقل راسل للقيادة إلى جانب هاميلتون.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال وجهة نظره عما سيغيره انضمام راسل في ديناميكية الفريق، أجاب فيرشتابن بأن ذلك سيصعّب الوضع كثيراً على لويس هاميلتون.

فقال: "لقد قاد السيارة في البحرين (العام الماضي بديلاً عن هاميلتون المصاب بفيروس كورونا حينها)، لكنه كان ومنذ اللفة الأولى يصعّب الأمور كثيراً على فالتيري".

وأكمل: "لذا، يمكنك تخيل كمية الخبرة التي سيكتسبها على متن السيارة، خاصة مع تأقلمه المتواصل ضمن الفريق، وبطبيعة الحال فإنه سيصبح أسرع".

وتابع: "عندما تخوض أولى سباقاتك، فإنك تتبع إرشادات الفريق فيما يتعلق بالإعدادات، لأنك لا تدرك كيفية التعامل الفعلي مع السيارة. لأن سيارات الفورمولا واحد تبدو متشابهة من الخارج لكن طريقة التعامل معها ومع الإعدادات قد تختلف بشكل كبير".

واسترسل: "لذا نعم، بالتأكيد، أنا واثق للغاية من هذا. لقد رأى الجميع مستوى الأداء الذي قدمه في سبا، لقد كان جيداً جداً. بالطبع قام فريقه بتجهيز السيارة للظروف الماطرة، لكن بغض النظر، أن ينجح بذلك على متن سيارة ويليامز، لهو أمر مثير للإعجاب حقاً".

واستطرد: "أتوقع له أن يقوم بعمل جيد جداً في حال حصل على المقعد".

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ويخوض فيرشتابن حالياً منافسة شرسة في مواجهة هاميلتون على لقب البطولة لهذا الموسم، إذ يتأخر عن بطل العالم سبع مرات بفارق ثلاث نقاط فقط، بعد فوزه في سباق سبا المثير للجدل.

وسيشارك سائق ريد بُل في سباق موطنه على حلبة زاندفورت، حيث يتطلع للتقدم إلى صدارة الترتيب للمرة الأولى التي خسرها بعد سباق المجر.

وستكون هذه أول جولة للفورمولا واحد تقام في هولندا منذ 1985، وذلك بعد أن ساهمت التحسينات الكبيرة للحلبة في عودتها إلى الروزنامة، وكذلك المتابعة الشعبية الكبيرة للبطل المحلي فيرشتابن.

"لقد قاموا بعمل رائع في تجهيز كل شيء، بداية من استضافة السباق، وكذلك المجمّع بأكمله ككل" قال الهولندي.

واختتم: "إنها تبدو جميلة للغاية، وآمل أن نخوض جولة جيدة. بالطبع نود تحقيق نتائج قوية، لكنني أعتقد أننا سنستمتع بتصفيات جيدة يوم السبت، وسنرى السرعات التي ستحققها السيارات على هذه الحلبة".

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