فيرشتابن: تنامي فارق النقاط لن يُغيّر مقاربتي للتسابق مع هاميلتون

يدخل فيرشتابن جائزة المكسيك الكبرى نهاية هذا الأسبوع متقدّمًا بـ 12 نقطة على هاميلتون في صدارة بطولة السائقين مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم.

ويرى هاميلتون أنّ ريد بُل ستكون "سريعة" على حلبة هيرمانوس رودريغيز كون ارتفاعها عن سطح البحر يبدو ملائمًا لنقاط قوّة سيارة فيرشتابن.

وسبق أن جمع حادثان بين فيرشتابن وهاميلتون هذا الموسم، في سيلفرستون ومونزا، إلى جانب عدد من الوقائع الأخرى.

وأجرى البعض مقارنات بين معاركهما ومعارك آيرتون سينا وألان بروست، لكنّ فيرشتابن قال أنّه لا يُفكّر في ذلك.

وقال الهولندي: "لا أفكّر في المعارك التاريخيّة بين سائقين وما فعلوه. ذلك من الماضي. أركّز فقط على ما عليّ فعله على المسار، وذلك محاولة تقديم أفضل أداء ممكن منّي".

وأردف: "هكذا تفوز بالبطولة في النهاية. عليك المحاولة وكسب أقصى نقاط متاحة، وبالطبع محاولة التغلّب على غريمك".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان سيُغيّر مقاربته للمعارك مع هاميلتون مع تنامي أفضليّة نقاطه، أجاب فيرشتابن: "كلّا".

وأضاف: "ستبقى مقاربتي هي ذاتها مثل العام بأكمله. دائمًا ما أحاول تحقيق أقصى نقاطٍ متاحة".

وأردف: "أتسابق بشكلٍ محتدمٍ على المسار، مثلما يفعل لويس ويفعل الجميع، وبالطبع سنُحاول فعل ذلك بأنظف شكلٍ ممكن".

وبحديثه ضمن المؤتمر الصحفي أمسٍ الخميس، أشار هاميلتون إلى أنّ فيرشتابن بصدد خوض معركته الأولى على اللقب عند الحديث عن ضغوطات معركتهما.

لكنّ فيرشتابن شعر بأنّه لا يُواجه مشكلة للحفاظ على هدوئه والتعامل مع حدّة المعركة.

وقال في هذا الصدد: "أعشق ما أفعله، وذلك يُقلّل من الضغط. ليست هذه المرّة الأولى التي أخوض فيها معركة على لقب. أجل هذه المرّة الأولى في الفورمولا واحد، لكنّها ليست الأولى في حياتي".

وأردف: "لا يُغيّر ذلك الكثير في النهاية، كونك تحتاج للفوز، وذلك ما فعلته في السابق كذلك. لذا أحتاج لمواصلة فعل ذلك هنا".

واختتم بالقول: "مثلما قلت في السباقات الماضية، فعندما تكون السيارة قادرة على الفوز فسأفوز. إن لم تكن السيارة قادرة على الفوز فلن أفوز".