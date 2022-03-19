فيرشتابن: "تقلّب الوتيرة" هو سبب خسارة قطب الانطلاق الأول في التصفيات

توجّه سائق ريد بُل إلى التصفيات بعد تصدّره حصتي التجارب الحرة الثانية والثالثة، وبالرُغم من تصدّره كذلك للقسم الثاني من التصفيات، إلّا أنه خسر قطب الانطلاق الأول لصالح شارل لوكلير بفارق 0.123 ثانية.

واعترف حامل لقب الفورمولا واحد بأن توازن سيارته لم يكن مثاليًا في القسم الحاسم، لكنّه ألمح إلى أن ذلك قد يعود إلى تركيز فريقه على إعدادات أقوى للسيارة للسباق بالمقارنة مع التصفيات.

كما سُمع فيرشتابن عبر اللاسلكي وهو منزعج بعد أن أخبره الفريق بأن يقوم بلفة استطلاعية أبطأ ضمن محاولته الأولى في القسم الثالث.

"أعتقد بأن الوتيرة كانت متقلّبة بعض الشيء، بدا الأداء في القسم الثاني جيّدًا للغاية، فيما عانينا بعض الشيء في القسم الثالث من أجل بلوغ توازن مثالي" قال فيرشتابن.

وأضاف: "لكن على أيّة حال، أعتقد بأن الأمور كانت على ما يرام. لدينا سيارة جيّدة كذلك وذلك هو الأمر الأهم في النهاية. إنها بداية جيّدة بالتواجد في هذا المركز".

وتابع: "ليست بداية رائعة، لكنها ليست سيئة للغاية كذلك، وإلّا ما كنا تواجدنا في هذا المركز. لذا هنالك بضعة أمور يجب النظر فيها ومحاولة استخلاص وتيرة أفضل في المرة المقبلة".

وأكمل: "ترغب بأن تكون مثاليًا في التصفيات، ولكنك تريد كذلك ضمان أن تعمل السيارة من أجل السباق كون النقاط تُسجل هناك".

واختتم: "كان يومًا جيّدًا، وخضنا معركة جيدة مع كارلوس وشارل في النهاية. كلاهما قام بعمل جيّد خلال العطلة الشتوية، لذلك آمُل أن يكون سباق الغد مثيرًا".

جديرٌ بالذكر أنّ كلًا من ريد بُل وفيراري قد تمكنتا من ترجمة وتيرتيهما المشجّعة في التجارب الشتوية والحرة هنا إلى تواجد في مراكز الانطلاقة الأربعة الأولى، حيث حجز لوكلير وفيرشتابن الصف الأول أمام كارلوس ساينز وسيرجيو بيريز.

هذا وسينطلق لويس هاميلتون سائق مرسيدس من المركز الخامس أمام زميله جورج راسل الذي سينطلق من المركز التاسع.