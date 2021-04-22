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فيرشتابن "تفاجأ" من قوة انطلاقة سيارة ريد بُل في الأجواء الماطرة

كشف ماكس فيرشتابن أنه تفاجأ من قوة انطلاقة سيارته ريد بُل خلال الأجواء الماطرة لسباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، وذلك بعد أن عانت العلامة النمساوية في مثل هذه الظروف الموسم الماضي.

فيرشتابن "تفاجأ" من قوة انطلاقة سيارة ريد بُل في الأجواء الماطرة

مع بداية جائزة تركيا الكبرى 2020 بشكل خاص، عانى فيرشتابن وزميله أليكسندر ألبون بشدة خلال الانطلاقة، ليتراجعا عدة مراكز، لكن انطلاقة سباق إيمولا الأسبوع الماضي، شهدت تقدم الهولندي من المركز الثالث لينتزع الصدارة في اللفة الأولى من لويس هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأول.

وضمن معرض كلامه على هامش تحقيق انتصاره الـ 11 في مسيرته المهنية، قال فيرشتابن: "سباقٌ كهذا ليس سهلاً على الإطلاق؛ بل صعب للغاية لناحية اتخاذ القرارات الصحيحة".

وأكمل: "المفتاح الأساسي باعتقادي هو الانطلاقة الجيدة، والتي كانت مفاجِئة بالنسبة لي".

وأردف: "بعد الموسم الماضي، حيث كنا نعاني كثيراً ضمن الظروف الماطرة، وخلال الفترة الشتوية مع بداية الموسم، حققنا بالتأكيد بعض التحسّن، والجولة الماضية كانت جيدة جداً".

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من جهته، أثنى كريستيان هورنر مدير الفريق على محرك هوندا فيما يتعلق بتحسين الانطلاقة في الظروف الماطرة.

فقال: "قامت هوندا بعمل رائع خلال الفترة الشتوية".

وأكمل: "لقد عملوا بشكل كبير للغاية، الثناء موجه لهم. إنه أول فوز لهم في إيمولا منذ حقبة إيرتون سينا عام 1991، لذا من الرائع تحقيق مثل هذه النتيجة".

وتابع: "لم يكن بوسعنا تحقيق ذلك من دون دعمهم بصراحة. لذا، تلك نتيجة مشجعة حقاً".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

تصوير: صور موتورسبورت

وتصدر فيرشتابن أغلب فترات القسم الثاني من السباق بالرغم من العلم الأحمر الذي رفع لتنظيف الحطام الناتج عن حادثة جورج راسل وفالتيري بوتاس.

"اتخاذ القرار المناسب حيال موعد الانتقال من إطارات ’إنترميديت’ إلى الملساء لم يكن سهلاً، لأنني رأيت البعض يستعمل الإطارات الملساء، لكنهم كانوا يعانون كثيراً" قال الهولندي.

وأكمل: "لكن حتى إطارات ’إنترميديت’ كانت قد انتهت، لذا فإن المواصلة عليها كانت أمراً صعباً، مع الكثير من الانزلاقات".

وأردف: "إن خرجتَ بضعة سنتيمترات عن مسار التسابق فإنك تفقد السيطرة على السيارة، لذا لم تكن تلك مهمة سهلة. لكن حالما انتقلنا إلى الإطارات الملساء بات كل شيء جيداً".

وتابع: "من ثم هناك بالطبع العلم الأحمر، مع الكثير من الحطام في المنعطف الثاني، لذا فإن الأفضلية كانت قد اختفت بطبيعة الحال".

واختتم: "من ثم خسرت السيطرة لفترة وجيزة خلال استئناف السباق. كانت تلك لتتحول إلى مشكلة كبيرة. لكن كل شيء سار بشكل جيد بعدها".

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