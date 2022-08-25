فيرشتابن: تغييرات أرضيّات الفورمولا واحد لموسم 2023 "مفرطة"

على إثر مقاومة عددٍ من الفرق للفكرة الأصليّة برفع حواف الأرضيّة بـ 25 ملم في 2023 للمساعدة على الحدّ من مشاكل قفزات السيارات، وافقت "فيا" على حلٍ وسطٍ خلال العطلة الصيفيّة.

وتمّ التوصّل إلى ارتفاع 15 ملم في النهاية، وهو أعلى بـ 5 ملم من مستوى 10 ملم الذي يُتفهّم بأنّ أغلب الفرق كانت تدعمه.

وشكّك فيرشتابن في إذا ما كانت هناك حاجة أصلًا للتغيير، حيث أشار إلى حقيقة أنّ مرسيدس، التي تُعدّ القوّة الأساسيّة الدافعة لـ "فيا" للتحرّك حيال المسألة، قد سيطرت بشكلٍ أفضل على الظاهرة في السباقات الأخيرة ولا يبدو أنّها بحاجة للمزيد من الدعم.

وبحديثه عشيّة انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى، قال فيرشتابن: "سنرى ما سيكون عليه تأثير ذلك، لا أعتقد بأنّه من الواضح للغاية الآن إن كانت التغييرات ستضرّ بفرقٍ معيّنة".

وأردف: "أعتقد بأنّها تغييرات مفرطة. ذلك لأنّني أعتقد بأنّ أغلب الفرق سيطرت على المشكلة خلال السباقات الأخيرة. كما أنّ الفرق التي طالبت بالتغيير سيطرت أكثر على المشكلة".

وتشهد جولة سبا نهاية هذا الأسبوع اعتماد حدودٍ جديدة للارتدادات، إلى جانب حظرٍ لمرونة الأرضيّة، حيث أشار البعض إلى أنّ هذه التغييرات قد تضرّ بفيراري وريد بُل أكثر من البقيّة.

لكنّ فيرشتابن لا يتوقّع حدوث أيّ تأثيرٍ بالنسبة لأداء فريقه: "حسنًا، لا أعتقد بأنّ ذلك سيضرّ بنا بالضرورة".