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فيرشتابن: تعليقات هاميلتون وفيتيل "مخلّة بالاحترام"

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فيرشتابن: تعليقات هاميلتون وفيتيل "مخلّة بالاحترام"
31-10-2019

يعتقد ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بأنّ التعليقات "المخلّة بالاحترام" التي أدلى بها لويس هاميلتون وشاطره فيها الرأي سيباستيان فيتيل بعد جائزة المكسيك الكبرى كانت إيجابيّة، كونها أظهرت أنّه "يشغل تفكيرهما".

كان هاميلتون وفيرشتابن طرفين في مناوشة واحتكاكٍ على الحلبة عند انطلاقة سباق المكسيك، حيث أُجبر هاميلتون على دخول المنعطف الأوّل بشكلٍ واسعٍ نسبيًا بسبب فيرشتابن قبل أن يُعيد الأوّل المعروف عند المنعطف الثاني ويخرج كلاهما عن المسار نحو المنطقة العشبيّة.

وتضرّر سباق فيرشتابن لاحقًا نتيجة ثقبٍ في إطاره الأمامي الأيمن بعد احتكاك مع فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الآخر.

وبعد توجّهه لتحقيق الفوز، أشار هاميلتون بعد السباق إلى أنّه واجه "توربيدو" فيرشتابن عند المنعطف الأوّل، وقال أنّ أسلوب الهولندي العدائيّ كان يعني "ضرورة ترك مساحة إضافيّة بالمقارنة مع المعتاد لتفادي التعرّض لحادث".

كما أنّه وصف فيرشتابن بـ "مغناطيس" الحوادث، بينما قال فيتيل أنّه يتّفق مع وجهة نظر هاميلتون بالكامل.

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وعشيّة انطلاق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى، تساءل فيرشتابن عمّا قاله هاميلتون في المكسيك، قبل أن يُضيف: "أعتقد بأنّها تعليقات سخيفة، كوني أعتقد بأنّني دائمًا ما كنت متسابقًا محتدمًا، لكنّني عادل".

وأضاف: "أعتقد بأنّها غير صحيحة. لكن بالطبع من السهل انتقاد شخصٍ آخر".

ثمّ تابع: "لا بأس، من الإيجابي دائمًا أن يتحدّثوا عنك كون ذلك يعني أنّك تشغل تفكيرهم. أركّز فقط على قيادتي، وأعتقد بأنّ ذلك يكفي".

وعندما سُئل عمّا فعله ليتمّ حصره وحيدًا من قبل منافسيه، أجاب فيرشتابن: "أعتقد بأنّ ذلك يُظهر من جانبي أنّني أشغل تفكيرهم. أعتقد بأنّ ذلك أمرٌ جيّد".

وأردف: "من جانبي لا أريد الخوض في الآخرين في مؤتمر صحفي كون ذلك مخلٌ بالاحترام أوّلًا، وأحبّذ الحديث على الحلبة وهو ما أعشق فعله".

وأكمل: "إن أرادوا منّي البقاء في الخلف فمن الأفضل البقاء في المنزل. تريد خوض معركة معهم، كون ذلك سبب وجودنا هنا، نحن متسابقون، نحن الفورمولا واحد وأعتقد بأنّنا الأفضل على الحلبة، ونتنافس على الانتصارات كون ذلك ما أعيش لأجله".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل

ماكس فيرشتابن، ريد بُل

تصوير: محتوى ريد بُل

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