فيرشتابن: تعليقات هاميلتون حيال ضغط اللقب تُظهر "أنّه لا يعرفني"

بحديثه عشيّة انطلاق جائزة روسيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، وبعد أسبوعين من حادثهما المثير للجدل في مونزا، قال هاميلتون: "أذكر ما كان عليه الوضع عندما نافست على اللقب للمرّة الأولى، والضغط يتزايد بالتأكيد".

وقال سائق مرسيدس أنّه بالنظر إلى موقع فيرشتابن كمنافسٍ على اللقب للمرّة الأولى، فإنّه يشعر بـ "التعاطف معه ويتفهّمه" كونه "مرّ بالكثير من العواطف مع مكلارين في 2007، ولم يتعامل مع الوضع بأفضل طريقة على الدوام حينها".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان له أيّ ردٍ على ما قاله هاميلتون عندما حان دوره في المؤتمر الصحفي الرسمي قبل سباق سوتشي، قال فيرشتابن: "تلك التعليقات.. أعني أنّها تُظهر عدم معرفته بي حقًا".

وأضاف: "لا بأس في ذلك. كما لا أحتاج لمعرفته، أعني ما هو عليه بالكامل".

وأردف: "لكنّني أركّز على نفسي فحسب، وأستمتع بالتسابق في المقدّمة وآمل بالطبع أن نُواصل ذلك لفترة طويلة".

وكانت مسيرة فيرشتابن قد تقدّمت سريعًا في فئات التسابق الصغرى، وهو ما كان يعني عدم تمتّعه بسيارة قادرة على المنافسة على اللقب على إثر إكماله لموسمه الأوّل والوحيد في في عالم سيارات المقعد الأحادي ضمن بطولة الفورمولا 3 الأوروبيّة في 2014 عندما حلّ ثالثًا خلف منافسه المستقبلي في الفورمولا واحد إستيبان أوكون، وذلك بعد انضمامه إلى الفئة الملكة عن عمر 17 عامًا مع تورو روسو.

وتمّت ترقيته إلى فريق ريد بُل الرئيسي بعد أربعة سباقات في 2016 وفاز بسباقه الأوّل مع الفريق في إسبانيا، لكنّ موسم 2021 يُعتبر الفرصة الأولى له للمنافسة على اللقب.

وفي ما يتعلّق باحتدام المعركة على لقبه الأوّل في الفورمولا واحد، قال فيرشتابن، الذي أصبح بطلًا للعالم في الكارتنغ قبل ترقيته إلى الفورمولا 3، لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ من هذا العام أنّ فئات التسابق الصغرى الأعلى من الفورمولا 3 "هي ذاتها تقريبًا، وعليك اختيار معاركك".

وقال الهولندي أنّه يشعر بهدوء كبير حيال التحدي الجديد الذي يخوضه في 2021.

وقال مازحًا في هذا الصدد: "لست متوتّرًا لدرجة بالكاد أنام فيها! من المروّع المنافسة على اللقب، أكره ذلك حقًا!".

وأضاف: "إن كان أحدهم يعرفني حقًا، فأعتقد بأنّني مرتاحٌ للغاية حيال كلّ تلك الأشياء ولست منزعجًا حقًا".

وأردف: "أنا مرتاحٌ للغاية وهذا أفضل شعورٍ عندما تكون لديك سيارة رائعة تدخلها كلّ عطلة نهاية أسبوعٍ وتُنافس بها على الفوز. لا يُهمّ إن كنت تتصدّر البطولة أم لا".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت