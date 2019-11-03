فيرشتابن: تصفيات أوستن برهنت على إعادة اكتشاف الأداء

سينطلق فيرشتابن في سباق اليوم من المركز الثالث، وذلك بعد تأخّره عن سائق مرسيدس الذي سينطلق أوّلًا فالتيري بوتاس بعُشرٍ من الثانية.

وتأتي تلك النتيجة بعد أدائه القوي في تصفيات المكسيك نهاية الأسبوع الماضي، كما تمثّل تحسّنًا كبيرًا في أداء ريد بُل على حلبة الأمريكيتين بالمقارنة مع العام الماضي، عندما كان دانيال ريكاردو متأخّرًا بأكثر من ثانية كاملة عن الصدارة.

"كان من الإيجابي للغاية بالنسبة لنا أن نكون قريبين إلى هذا الحد في التصفيات هنا" قال فيرشتابن.

وأضاف: "بالمقارنة مع العام الماضي، فقد أحرزنا خطوة كبيرة للغاية إلى الأمام، كما أنّنا كنّا تنافسيين للغاية في السباقين الأخيرين".

وتابع: "نتحسّن ونتعلّم بكلّ تأكيد، كما نتطلّع للأمام كذلك إلى العام المُقبل، إذ أعتقد بأننا نسير في الوجهة الصحيحة. أنا مسرور للغاية بنهاية الأسبوع السلسة التي خضناها حتّى الآن، حيث لم أواجه في الحقيقة الكثير من المشاكل مع الإعدادات أو أيّ شيء".

وقد دخل الهولندي إلى العطلة الصيفية وهو سائق الأداء المميّز في البطولة مع فوزين وأوّل قطب انطلاق أوّل له في الفورمولا واحد من السباقات الأربعة التي سبقت فترة العطلة.

مع ذلك، ومنذ ذلك الحين، فقد عانت ريد بُل من أجل الدخول في المنافسة، ولم يتمكّن فيرشتابن من الصعود إلى منصّة التتويج سوى في مناسبة وحيدة خلال السباقات الستّة الأخيرة.

وكان فيرشتابن لينطلق أوّلًا في المكسيك لولا عقوبة التراجع ثلاثة مراكز التي تلقاها جرّاء تجاهله الأعلام الصفراء رُغم تحقيقه للزمن الأسرع، قبل أن يُجبره لويس هاميلتون على الخروج عن المسار في اللفّة الافتتاحية من السباق ويتعرّض لانثقاب في إطاره بعد بضعة لفّات.

ولطالما ظهرت ريد بُل بأداء قوي في المكسيك خلال العامين الماضيين، إذ اعترف فيرشتابن أنّ الحصول على تأكيد لتقدّم الفريق مؤخّرًا في أوستن كان أمرًا مهمًا.

حيث قال: "بالطبّع كانت جولة المكسيك جيّدة للغاية، لكنّنا توقّعنا أن نكون تنافسيين هناك. كما كانت السباقات التي سبقت ذلك على نحوٍ غير الذي رغبناه، لذا كنت ما أزال أقول، حسنًا دعونا نرى إذا ما كنّا سنتمكّن من استعادة الأداء".

وأكمل: "من الواضح أنّ نهاية الأسبوع هنا إيجابية للغاية إجمالًا، لذا أعتقد أنّ بوسعنا أن نكون سعداء حيالها".

واختتم: "بذل الفريق مجهودًا رائعًا كذلك من أجل ألّا يستسلم ويواصل الضغط من أجل محاولة إيجاد الأداء من جديد كما كنّا قبل العطلة الصيفية. لهذا أعتقد بأنّني أبدو اكثر إيجابية".