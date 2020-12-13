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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن تخوّف من تكرار انفجار إطاره في إيمولا أثناء صدارته لسباق أبوظبي

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فيرشتابن تخوّف من تكرار انفجار إطاره في إيمولا أثناء صدارته لسباق أبوظبي
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تخوّف ماكس فيرشتابن من تكرار انفجار إطاره في إيمولا بعد أن شعر باهتزازات كثيرة في طريقه لتحقيق الفوز بجائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد.

تصدّر فيرشتابن جميع لفّات السباق ليُحقّق انتصاره الثاني في الموسم مع ريد بُل، مُنهيًا سلسلة انتصارات مرسيدس المتتالية في جائزة أبوظبي الكبرى منذ 2014.

ولم يُواجه فيرشتابن أيّ تهديد في الأمام، وسرعان ما وسّع الفارق في الأمام إلى أن دخل لتغيير إطاراته خلال فترة سيارة الأمان الافتراضيّة.

وعبر الهولندي الخطّ متقدّمًا بأكثر من 15 ثانية على فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، مُكملًا العام بقوّة لصالح ريد بُل.

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وقال فيرتشابن: "كان سباقًا ممتعًا. كانت انطلاقة قويّة، وكنت قادرًا على إدارة الفارق منذ ذلك الحين والاعتناء بإطاراتي".

وأضاف: "دخلت سيارة الأمان في توقيت سيّئ بعض الشيء، لأنّه تعيّن عليّ إكمال فترة طويلة على إطارات هارد. لحسن الحظّ صمدت الإطارات بشكلٍ جيّد".

وأكمل: "كانت السيارة جيّدةً جدًا اليوم، وكان توازنها جيّدًا، لذا كان بوسعي الاعتناء بالإطارات بشكلٍ أفضل وبناء الفارق طوال مسافة السباق".

وكان فيرشتابن قد أشار عبر اللاسلكي إلى وجود اهتزازات في إطاراته مع بقاء 11 لفّة على النهاية.

وقال إثر السباق: "كنت أذكر سبا وبالطبع سباق إيمولا. كنت أنظر إلى الإطار في كلّ خطّ مستقيم. لكن لحسن الحظّ كان كلّ شيء على ما يرام. كانت الوتيرة قويّة، وكان أداء الإطارات لا يزال جيّدًا".

وأكمل فيرشتابن الموسم في المركز الثالث على بُعد تسع نقاط عن فالتيري بوتاس الثاني في الترتيب العام لبطولة السائقين.

وقال فيرشتابن: "لم أتوقّع أن أحقّق قطب الانطلاق الأوّل وأفوز هنا. قرأت أنّهم احتاجوا لخفض طاقة محرّكهم قليلًا، لذا لم يُساعدهم ذلك".

وأضاف: "أعتقد بأنّ أداء السيارة كان قويًا جدًا في المجمل، وأعتقد بأنّه كان أفضل من المتوقّع، أنا سعيدٌ بذلك. إنّها طريقة رائعة لإنهاء الموسم".

وأردف: "آمل أن نبتعد عن المواسم الماضية وأن نحظى ببداية موسم أقوى لنكون قادرين على الضغط عليهم أكثر".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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