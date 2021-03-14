فيرشتابن: تحضيرات موسم 2021 الأفضل لي مع ريد بُل "بالتأكيد"

أكمل فيرشتابن التجارب الشتويّة في البحرين بأسرع زمنٍ وقدره 1:28.960 دقيقة.

وتقدّم الهولندي بفارق 0.093 ثانية عن أقرب ملاحقيه يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري، لكنّه تفوّق بأكثر من ثانية عن لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وقلّل ريد بُل من اعتبار ريد بُل المرشّحة الأوفر حظًا في الموسم الجديد طوال التجارب، لكنّ مرسيدس كشفت ليلة الأحد أنّ بياناتها أظهرت أنّها أبطأ من غريمتها على صعيد وتيرة السباق.

ولم تُواجه ريدُل في المقابل الكثير من المشاكل طوال التجارب ما سمح لفيرشتابن وزميله الجديد سيرجيو بيريز بقطع مسافات طويلة فاقت مسافة سباقٍ كامل بالمقارنة مع مرسيدس.

وعندما سُئل إن كانت هذه أفضل تجارب تحضيريّة في مسيرته في الفورمولا واحد، أجاب فيرشتابن: "أجل بالتأكيد، أعتقد بأنّها الأفضل".

وأكمل: "لكنّ ذلك لا يمنحنا أيّة ضمانات. سنكتشف موقعنا في عطلة نهاية أسبوع السباق الأوّل".

ثمّ تابع: "دائمًا ما تبحث عن أشياء لتحسينها. بالتأكيد هناك بعض الأشياء التي نريد العمل عليها، لكنّني أعتقد بأنّ ذلك ينطبق على كلّ فريق".

وكان سوء ثبات سيارة "آر.بي16" السمة البارزة في تجارب 2020 ونقطة ضعفها في السباقات الأولى، لكن يبدو أنّ الفريق قد حلّ تلك المشكلة على سيارة "آر.بي16بي" هذا العام.

وفي حين أنّ مرسيدس عانت من سوء ثبات القسم الخلفيّ لسيارتها، بدا فيرشتابن مرتاحًا بالشعور الذي يتمتّع به داخل سيارته.

وقال حيال ذلك: "تعلم أنّك تخسر بعض الارتكازيّة مع هذه الأرضيّة، لكنّها مستقرّة حتّى الآن".

من جانبه بدا غيوم روكلان رئيس هندسة السباق في ريد بُل سعيدًا بتقديم الفريق نقطة بداية جيّدة لسائقَيه.

وقال حيال ذلك: "كانت هذه مرحلة تجارب إيجابيّة في المجمل".

وأضاف: "من المستحيل أن تكون ثلاثة أيّام كافية. لا أعتقد بأنّ بوسع أيّ أحدٍ قول ذلك، لكن على صعيد الوت المتاح فإنّ ما حصلنا عليه في هذه التجارب كان مفيدًا جدًا".

واختتم: "حصلنا على قاعدة جيّدة للبناء عليها، ونتطلّع قدمًا للعودة إلى البحرين بعد أسبوعَين".