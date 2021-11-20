فيرشتابن تحت التحقيق للاشتباه في خرقه للأعلام الصفراء

عبر بيير غاسلي بشكلٍ عنيفٍ على الحفف الجانبيّة عند مخرج المنعطف ما قبل الأخير ما أدّى إلى كسر جناحه الأمامي وثقب إطاره.

وواصل الفرنسي القيادة ببطء بوصوله إلى الخطّ المستقيم، وهو ما تسبّب في التلويح بالأعلام الصفراء المزدوجة بالرغم من أنّه كان بعيدًا عن خطّ التسابق.

في الأثناء كان فيرشتابن بصدد إكمال لفّته السريعة الأخيرة في التصفيات عندما وصل إلى تلك المنطقة.

وعند مشاهدة مقطع الفيديو من على سيارته، فقد بدا أنّ الهولندي لم يُخفّف سرعته بالقدر الكافي الذي تقتضيه قوانين الأعلام الصفراء المزدوجة، بالرغم من أنّ مقوده لم يُظهر وجود أيّة أعلام.

وتمّ استدعاء الهولندي الآن للمثول أمام المراقبين في هذا الشأن، بالرغم من أنّ جلسة الاستماع ستكون صباح الغد الأحد.

وبحديثه بعد التصفيات، قال فيرشتابن وفالتيري بوتاس، الذي كان يسير خلف سائق ريد بُل على الحلبة، أنّهما لم يكونا على علمٍ بأيّة أعلام تحذيريّة أو وجود أيّة أشلاء على الحلبة أثناء إكمالهما للفّتيهما وتجاوزهما لسيارة غاسلي.

وقال فيرشتابن: "سمعت بعد الحصّة أنّه تعرّض لضررٍ في جناحه الأمامي، لكنّ كلّ شيء كان على ما يرام من جانبي".

بدوره قال بوتاس: "الأمر ذاته، لم أسمع بذلك إلّا لاحقًا، ولم أرَ أيّة أعلامٍ صفراء أو أيّ شيء".

بدوره قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس بعد الحصّة أنّه شاهد فيديو فيرشتابن، لكنّه سعيدٌ بترك المسألة إلى المراقبين.

يأتي ذلك بعد احتجاج ريد بُل على لويس هاميلتون في جائزة النمسا الكبرى 2020 لتجاهله الأعلام الصفراء في لفّته الأخيرة في التصفيات.

وعندما سُئل حول واقعة فيرشتابن، قال وولف: "شاهدتها. شاهدته يتجاوز الضوء الرفاف، وأعتقد بأنّه ضوءٌ أحمر رفّاف أو ضوء أصفر على اليسار".

وأكمل: "من ثمّ تجاوز أعلامًا صفراء مزدوجة وكانت هناك سيارة متوقّفة على المسار. أعتقد بأنّ هذا خرقٌ ثلاثي. سبق لهم التدقيق معنا مع الأعلام الصفراء. المسألة بيد المراقبين".

وأردف: "لا أريد التعليق كثيرًا على ما يجب وما لا يجب أن يحدث. أعتقد بأنّ المراقبين ينظرون في ذلك وسيتوصّلون إلى قرار".