فيرشتابن: بيكيه "ليس عنصريًا بالتأكيد" لكنّ تعليقه "لم يكن صحيحًا"

استخدم بيكيه لفظًا عنصريًا لوصف هاميلتون في حوارٍ أجراه العام الماضي، وطفى محتواه على السطح هذا الأسبوع.

وتسبّب ذلك في الكثير من الإدانات في مجتمع الفورمولا واحد خلال هذا الأسبوع، وذلك في ظلّ التفاف أغلب السائقين والفرق حول هاميلتون، إلى جانب حظر بيكيه من التواجد في البادوك.

وأصدر بيكيه بيانًا اعتذر فيه من هاميلتون، لكنّه نفى استخدامه لذلك اللفظ بأيّة نوايا عنصريّة مؤكّدًا أنّ المشكلة كانت في الترجمة.

وبحديثه حول المسألة للمرّة الأولى اليوم الخميس في سيلفرستون، قال فيرشتابن بأنّ ما قاله بيكيه لم يكن صائبًا.

وقال: "أعتقد بأنّ الكلمات المستخدمة، بالطبع بالرغم من الاختلافات الثقافيّة وما كان يُستخدم في صغرهم، لم تكن صحيحة".

وأضاف: "ليكن هذا درسًا للمستقبل لعدم استخدام تلك الكلة مجدّدًا، لأنّها مسيئة للغاية، خاصة في أيّامنا هذه".

لكنّ فيرشتابن نفى أن يكون بيكيه، والد صديقته كيلي، عنصريًا، حيث قال: "أمضيت بعض الوقت مع نيلسون، أكثر من أيّ شخصٍ طبيعي بشكلٍ عام، وهو ليس عنصريًا بالتأكيد".

وأكمل: "إنّه شخصٌ لطيفٌ حقًا، وأنا متأكّدٌ من أنّه من خلال البيان الذي أصدره فيُمكن النظر إلى الكلمة من منظورين. لكن أعتقد بأنّه من الأفضل عدم استخدامها".

وقال فيرشتابن أنّه لم يتحدّث إلى بيكيه حول المسألة، قائلًا بأنّ الأمر "لا يعود له للتحدّث فيها معه".

وقال في هذا الصدد: "لن أتّصل به وأقول له: يا رجل، ذلك ليس جيّدًا، أعتقد بأنّه يعلم ذلك بنفسه. أصدر بيانه بالفعل، وأعتقد بأنّه أدرك أنّه استخدم كلمة خاطئة، لذا من أنا لأتّصل به؟ لا أعتقد بأنّ ذلك سيُغيّر أيّ شيء في جميع الأحوال".

وأكمل: "مثلما قال هو، يُمكن تأويلها وفق منظورَين، وبالطبع يختار الناس الجانب السيّئ ويتمّ إخراج المسألة من سياقها، لأنّني أعرف نيلسون شخصيًا. يصفه الناس بالعنصري الآن، لكنّني لا أعتقد بأنّه كذلك، لكنّني أتّفق بشكلٍ كاملٍ مع ضرورة عدم استخدام تلك الكلمات".

وعندما سُئل إن كان يتّفق مع قراره حظره من التواجد في البادوك، أجاب: "عندما تحظر الناس، فإنّ ذلك لا يُساعد في الوضع، لست تتحدث إلى أحد".

وأكمل: "عليك التواصل. التواصل مهمٌ حقًا، لأنّ الحظر لا يُساعد في ما تُحاول فرضه، بل عليك تعليم الناس والنقاش يكون أفضل".