هيمن فيرشتابن على السباق بعد أن انتزع الصدارة من منافسه الرئيسي على اللقب لويس هاميلتون خلال وقفات الصيانة. وبدا أنّ الهولندي في طريقه لتحقيق فوز مؤكد لكن الإطار الخلفي الأيسر على سيارته انفجر ليصطدم بعنف بالحواجز على الخطّ المستقيم الرئيسي في باكو.

وكان فيرشتابن السائق الثاني الذي واجه مشكلة مع الإطار المتوسط "ميديوم" الخلفي الأيسر، حيث واجه لانس سترول سائق أستون مارتن نفس المصير في وقتٍ باكر من السباق.

وخلال حديثه مباشرةً بعد السباق قال فيرشتابن بأنّه "مستاء" ممّا حصل، مشيراً إلى أنّ بيريللي ستُلقي باللوم على الحطام في كلتا الحادثتَين عوض تحمّلها المسؤولية.

"لم أشعر بأيّ شيء إلى غاية اللحظة التي انحرفت فيها بشكل مفاجئ نحو اليمين، انفجر الإطار من حافته المعدنية وحسب وتأثير ذلك لم يكن جيّداً، إنّه مكان خطير لينفجر فيه الإطار على تلك السرعة" قال فيرشتابن لطواقم البثّ التلفزيوني.

وأضاف: "بالطبع ستكون هناك محادثات مع بيريللي لكنّنا نعرف بالفعل نتيجة تلك المحادثة ومن الصعب تقبُّل ذلك".

وأكمل: "سيكون الأمر مرتبطاً بالحطام، هكذا هي الأمور. بالطبع ستكون هناك محادثات، وبيريللي ليست سعيدة بما حصل هنا اليوم، لكن ذلك لن يغيّر أيّ شيء من السباق والنتيجة التي حصلت عليها هنا".

وتابع: "بالطبع أنا مستاء بسبب ما حصل اليوم. لقد كان سباقاً سهلاً للغاية بالنسبة لي".

واستدرك: "أحياناً تكون هذه الرياضة قاسية جداً عندما تحدث مثل هذه الأشياء، هذا سيء".

كما شكّك فيرشتابن، الذي عانى أيضاً من مشكلة انثقاب إطاره في جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى على حلبة إيمولا، في أنّ الحطام كان عاملاً فيما حصل بالنظر إلى أنّ السيارات كانت تسير في نفس خطّ التسابق في كلّ لفة للحصول على السحب من السيارة في الأمام، وأوضح بأنّه لم يستهلك إطاراته كثيراً.

حيث قال: "لا أعتقد ذلك، لم أضغط على الإطارات. كان الوضع مريحاً ولم أشعر بأيّة ارتجاجات قبل أن ينفجر".

وأردف: "بالنسبة للحطام فذلك صعب. كنّا نسير على نفس خطّ التسابق في كلّ لفة لأنّ الجميع أرادو الحصول على عامل السحب. من الغريب أن يحصل هذا لي".

واستطرد: "أعتقد بأنّهم قاموا بتنظيف المسار بعد حادثة سترول لكن على الأرجح أنّ بيريللي ستقول أنّ حطام ألياف الكربون على المسار تسبّب في ذلك".

واسترسل: "كان الأمر مشابهاً لما حدث في إيمولا، لذا هذا أمر لا تستطيع قول أيّ شيء حياله. حقيقة أنّ إطار آخر انفجر، لم أكن الوحيد الذي عانى من ذلك، سترول أيضاً".

واختتم: "إنّه محبط جداً، مع القليل من الحظّ لا زلنا في صدارة البطولة لكنّ الفارق كان ليتوسّع أكثر وذلك أكثر أهمية".

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