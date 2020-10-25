فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن: بيريز "أطاح بنفسه خارجًا" خلال حادثة اللفّة الأولى

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن: بيريز "أطاح بنفسه خارجًا" خلال حادثة اللفّة الأولى
من قبل:

قال ماكس فيرشتابن أنّ سيرجيو بيريز "أطاح بنفسه خارج" سباق جائزة البرتغال الكبرى أثناء واقعتهما في اللفّة الافتتاحيّة، حيث وصف سائق ريد بُل تلك اللفّة بـ "الكارثيّة".

تراجع الكثير من السائقين في اللفّة الافتتاحيّة في بورتيماو نتيجة ضعف التماسك في ظلّ معاناتهم لرفع حرارة إطاراتهم.

ووصل فيرشتابن حتّى المركز الثاني عند المنعطف الأوّل بعد أن تجاوز فالتيري بوتاس، لكنّ سائق مرسيدس عاد للهجوم واستعادة مركزه مُجبرًا الهولنديّ على الخروج عن المسار قليلًا عند المنعطف الثالث، وهو ما سمح لبيريز بالاقتراب.

وحاول المكسيكي تجاوز فيرشتابن من الجهة الخارجيّة للمنعطف الرابع، قبل أن يحدث الاحتكاك بينهما. وتسبّب ذلك في التفاف سيارة بيريز وتراجعه إلى المركز الأخير، بينما كان فيرشتابن قادرًا على المواصلة من دون ضرر.

وشعر المراقبون بعدم وجود حاجة للتحقيق في الواقعة، وتوجّه فيرشتابن إلى تحقيق المركز الثالث في السباق، بينما حلّ بيريز سابعًا.

وقال سائق ريد بُل: "كانت أوّل لفّتين مليئتين بالأحداث. كانت الانطلاقة جيّدة، حظيت بعامل سحب جيّد بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، لكنّ التماسك كان ضعيفًا، لذا عبرت بشكلٍ واسع. كانت لفّة أولى جنونيّة".

وأضاف: "عبرت بشكلٍ واسع في المنعطف الثالث، وأعتقد بأنّني كنت خلف لويس، لكنّ سيرجيو كان بجانبي. كان يعبر من الجهة الخارجيّة للمنعطف الرابع، لكنّه لم يترك أيّ مساحة كافية، أي أنّه أطاح بنفسه خارجًا أثناء اتّباعي للخطّ الطبيعيّ".

وأكمل: "لم يلحق بي أيّ ضررٍ لحسن الحظ، لكن بالطبع خسرت بعض الزخم".

ثمّ تابع: "كانت بداية كارثيّة، لم يكن هناك أيّ تماسك، وفجأة كانت سيارتا مكلارين تحلّقان. خسرت مركزين لصالحهما، لكنّني لم أرد المجازفة كثيرًا، ليسوا من ننافسهم في هذا السباق. حاولت البقاء بعيدًا عن المتاعب، وحاولت الهدوء حينها".

وتواصلت المعاناة على صعيد الإطارات قرب نهاية الفترة الأولى على إطارات "سوفت"، إلى جانب ارتفاع سرعة الرياح وهو ما صعّب مهمّة فيرشتابن في تقديم أداء قويّ على إطارات "ميديوم".

وقال حيال ذلك: "كان الوضع جيّدًا حالما انتقلت إلى إطارات ميديوم، لم تكن الوتيرة سيّئة للغاية. تطلّب الأمر بعض اللفّات من أجل التعوّد، لكنّ سرعة الرياح ارتفعت لفّة تلو الأخرى. لم يُسهّل ذلك المهمّة".

لوكلير سعيد جداً بنتيجته الإيجابية في البرتغال

المقال السابق

لوكلير سعيد جداً بنتيجته الإيجابية في البرتغال

المقال التالي

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير

لوكلير سعيد جداً بنتيجته الإيجابية في البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير سعيد جداً بنتيجته الإيجابية في البرتغال

هاميلتون يُحقق فوزًا سهلاً في سباق بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون يُحقق فوزًا سهلاً في سباق بورتيماو

ساينز: تجاوز سيارتَي مرسيدس في اللفّة الأولى من سباق البرتغال كان "سهلًا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: تجاوز سيارتَي مرسيدس في اللفّة الأولى من سباق البرتغال كان "سهلًا"

وولف يشرح القرار "المتين" وراء عدم تغيير استراتيجيّة بوتاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يشرح القرار "المتين" وراء عدم تغيير استراتيجيّة بوتاس

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى 2020

بيريز على أعتاب عقوبة على شبكة الانطلاق بعد تأنيبٍ نتيجة حركته تجاه غاسلي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز على أعتاب عقوبة على شبكة الانطلاق بعد تأنيبٍ نتيجة حركته تجاه غاسلي

مرسيدس تدعم تجميد محرّكات الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تدعم تجميد محرّكات الفورمولا واحد بدءًا من 2022

أحدث الأخبار

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير

فيرشتابن: بيريز "أطاح بنفسه خارجًا" خلال حادثة اللفّة الأولى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: بيريز "أطاح بنفسه خارجًا" خلال حادثة اللفّة الأولى

لوكلير سعيد جداً بنتيجته الإيجابية في البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير سعيد جداً بنتيجته الإيجابية في البرتغال

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى 2020

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير

22د
2
فورمولا 1

لوكلير سعيد جداً بنتيجته الإيجابية في البرتغال

3
فورمولا 1

وولف يشرح القرار "المتين" وراء عدم تغيير استراتيجيّة بوتاس

4
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى 2020

5
فورمولا 1

مرسيدس تدعم تجميد محرّكات الفورمولا واحد بدءًا من 2022

أحدث الأخبار

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير
فورمولا 1

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير

فيرشتابن: بيريز "أطاح بنفسه خارجًا" خلال حادثة اللفّة الأولى
فورمولا 1

فيرشتابن: بيريز "أطاح بنفسه خارجًا" خلال حادثة اللفّة الأولى

لوكلير سعيد جداً بنتيجته الإيجابية في البرتغال
فورمولا 1

لوكلير سعيد جداً بنتيجته الإيجابية في البرتغال

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى 2020
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى 2020

بيريز على أعتاب عقوبة على شبكة الانطلاق بعد تأنيبٍ نتيجة حركته تجاه غاسلي
فورمولا 1

بيريز على أعتاب عقوبة على شبكة الانطلاق بعد تأنيبٍ نتيجة حركته تجاه غاسلي

أحدث ملفات الفيديو

فريق هاس يتخلى عن سائقيه ماغنوسن وغروجان 02:39
فورمولا 1

فريق هاس يتخلى عن سائقيه ماغنوسن وغروجان

أصغر السائقين الفائزين بسباقات الفورمولا واحد 02:53
فورمولا 1

أصغر السائقين الفائزين بسباقات الفورمولا واحد

جانح سيارة ريد بُل الأمامي  00:55
فورمولا 1

جانح سيارة ريد بُل الأمامي 

أجمل اللحظات من جائزة البرتغال الكبرى في الفورمولا واحد 04:56
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة البرتغال الكبرى في الفورمولا واحد

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: بورتيماو 01:45
فورمولا 1

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: بورتيماو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.