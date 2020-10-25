فيرشتابن: بيريز "أطاح بنفسه خارجًا" خلال حادثة اللفّة الأولى

تراجع الكثير من السائقين في اللفّة الافتتاحيّة في بورتيماو نتيجة ضعف التماسك في ظلّ معاناتهم لرفع حرارة إطاراتهم.

ووصل فيرشتابن حتّى المركز الثاني عند المنعطف الأوّل بعد أن تجاوز فالتيري بوتاس، لكنّ سائق مرسيدس عاد للهجوم واستعادة مركزه مُجبرًا الهولنديّ على الخروج عن المسار قليلًا عند المنعطف الثالث، وهو ما سمح لبيريز بالاقتراب.

وحاول المكسيكي تجاوز فيرشتابن من الجهة الخارجيّة للمنعطف الرابع، قبل أن يحدث الاحتكاك بينهما. وتسبّب ذلك في التفاف سيارة بيريز وتراجعه إلى المركز الأخير، بينما كان فيرشتابن قادرًا على المواصلة من دون ضرر.

وشعر المراقبون بعدم وجود حاجة للتحقيق في الواقعة، وتوجّه فيرشتابن إلى تحقيق المركز الثالث في السباق، بينما حلّ بيريز سابعًا.

وقال سائق ريد بُل: "كانت أوّل لفّتين مليئتين بالأحداث. كانت الانطلاقة جيّدة، حظيت بعامل سحب جيّد بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، لكنّ التماسك كان ضعيفًا، لذا عبرت بشكلٍ واسع. كانت لفّة أولى جنونيّة".

وأضاف: "عبرت بشكلٍ واسع في المنعطف الثالث، وأعتقد بأنّني كنت خلف لويس، لكنّ سيرجيو كان بجانبي. كان يعبر من الجهة الخارجيّة للمنعطف الرابع، لكنّه لم يترك أيّ مساحة كافية، أي أنّه أطاح بنفسه خارجًا أثناء اتّباعي للخطّ الطبيعيّ".

وأكمل: "لم يلحق بي أيّ ضررٍ لحسن الحظ، لكن بالطبع خسرت بعض الزخم".

ثمّ تابع: "كانت بداية كارثيّة، لم يكن هناك أيّ تماسك، وفجأة كانت سيارتا مكلارين تحلّقان. خسرت مركزين لصالحهما، لكنّني لم أرد المجازفة كثيرًا، ليسوا من ننافسهم في هذا السباق. حاولت البقاء بعيدًا عن المتاعب، وحاولت الهدوء حينها".

وتواصلت المعاناة على صعيد الإطارات قرب نهاية الفترة الأولى على إطارات "سوفت"، إلى جانب ارتفاع سرعة الرياح وهو ما صعّب مهمّة فيرشتابن في تقديم أداء قويّ على إطارات "ميديوم".

وقال حيال ذلك: "كان الوضع جيّدًا حالما انتقلت إلى إطارات ميديوم، لم تكن الوتيرة سيّئة للغاية. تطلّب الأمر بعض اللفّات من أجل التعوّد، لكنّ سرعة الرياح ارتفعت لفّة تلو الأخرى. لم يُسهّل ذلك المهمّة".