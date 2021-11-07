فيرشتابن بعد فوزه في المكسيك: وضع بطولة العالم للفورمولا واحد "يبدو جيّدًا"

سجّل الهولندي فوزًا مُهيمنًا في المكسيك اليوم الأحد بعد انطلاقته البارعة من المركز الثالث والتي تجاوز خلالها ثنائي مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس إلى الصدارة عند المنعطف الأول.

ومنذ تلك المرحلة تمكن سائق ريد بُل من فرض سيطرة كاملة على السباق والابتعاد أمام هاميلتون ليعبر العلم الشطرنجي أولًا بفارق 16.55 ثانية.

وقد عزّز ذلك الفوز من أفضلية الهولندي في صدارة الترتيب أمام هاميلتون إلى 19 نقطة مع بقاء 4 سباقات حتى نهاية الموسم.

وما يعزّز من فرص فيرشتابن كذلك أن السباق التالي سيكون في البرازيل، والتي من المتوقّع أن تلائم الحلبة هناك سيارته مرّة أخرى.

لكن وبالرُغم من ذلك الوضع الإيجابي، يعي فيرشتابن أن لا شيء محسوم بعد، وأن سباقًا سيئًا واحدًا كفيل بإعادة هاميلتون إلى المنافسة من جديد.

فقال: "ما تزال أمامنا طريق طويلة. الوضع يبدو جيّدًا بالطبع، لكن الأمور قد تنقلب رأسًا على عقب بسرعة كذلك. إلّا أنني أتطلّع إلى سباق البرازيل، فلديّ ذكريات جيّدة للغاية هناك".

في المقابل، أوضح فيرشتابن أن اللحظة الفارقة بالنسبة له في سباق المكسيك كانت عند زحفه نحو الصدارة عند المنعطف الأول، حيث أنّ ذلك منحه هواءً نظيفًا ليستغل الوتيرة التي تتمتع بها سيارته ريد بُل.

حيث قال: "لقد كانت هنالك مساحة جيّدة، تمحور الأمر حول محاولة الكبّح متأخرًا قدر الإمكان".

وأكمل: "تمكنت من ذلك وتقدمت من المركز الثالث إلى الأول، وكان ذلك ما صنع سباقي في الحقيقة، كوني حنيها كنت قادرًا على التركيز على نفسي. تمتعنا بوتيرة مذهلة على السيارة، لذلك تمكنت من القيام بدوري".