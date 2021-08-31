فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر

تم إعلان فيرشتابن سائق ريد بُل فائزاً بسباق جائزة بلجيكا الكبرى بعد ما قارب الثلاث ساعات من التأخير، نظراً للأمطار الغزيرة التي حدّت من مجال رؤية السائقين حيث أكملوا لفتين فقط خلف سيارة الأمان، ليتم إعلان النتيجة الرسمية.

وبعد إكمال اللفتين المطلوبتين لإعلان السباق رسمياً، تم منح نصف النقاط للسائقين العشرة الأوائل، حيث حصد فيرشتابن 12.5 نقطة ليحرز الفوز.

وهذه النتيجة تعني أن صدارة لويس هاميلتون سائق مرسيدس قد تقلصت إلى ثلاث نقاط فقط أمام فيرشتابن.

وكان الهولندي قد صرح سابقاً أنّه "لا يفضل الفوز بهذه الطريقة" وسط الانتقادات التي طالت الطريقة التي تعاملت بها البطولة مع السباق.

وبعد ما جرى، أعلن مدراء البطولة والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أنهم بصدد إجراء مراجعة لما حصل يوم الأحد، لكن السؤال الأساسي حيال إمكانية بدء السباق مبكراً لتفادي كل ذلك، بقي من دون إجابة.

وهذا ما أشار إليه فيرشتابن بعد إعلانه فائزاً، حيث تكلم حيال إمكانية إقامة السباق في وقت أبكر مما كان مقرراً.

فقال: "عندما ينطلق السباق الساعة الثالثة ظهراً، ضمن أيام كهذه، ربما من الأفضل أن تكون الانطلاقة أبكر، ربما في الساعة 12 أو 1".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك وقت أفضل. لكن ما حصل أننا بتنا نؤجل ونؤجل بانتظار تحسن الظروف الجوية. لكن الليل بدأ يقترب".

وتقام السباقات عادة في أوروبا الساعة 3 ظهراً بالتوقيت المحلي، بعد أن تم تقديمها ساعة منذ عدة سنوات.

وبالرغم من أن النافذة القانونية لسباق الفورمولا واحد هي ثلاث ساعات، لكن بوسع الحكام إيقاف المؤقت الزمني عند وجودة "قوة قاهرة" كما حصل في بلجيكا عندما تم إيقافها مع بقاء ستين دقيقة من تلك النافذة الزمنية.

وعبّر المتابعون عن استيائهم مما حصل، حيث طالب هاميلتون بإعادة الأموال المدفوعة لقاء التذاكر إلى الجمهور.

وأبدى فيرشتابن شكوكه حيال إمكانية إقامة سباق آخر في سبا خلال وقت لاحق من الموسم.

فقال: "نحن نشارك في العديد من السباقات بالفعل، لذا إن كنا سنختار حلبة إضافية، فسنختار حلبة مناسبة بالطبع، سننظر في الحلبات الجيدة".

واختتم: "العودة إلى هنا مجدداً ضمن هذا الموسم، لا أعتقد أنها ستحصل، خاصة عندما تكون لديك روزنامة من 22 سباقاً".