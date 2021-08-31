تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / أقصر 10 جوائز كبرى للفورمولا واحد في التاريخ
فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى أخبار

فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر

من قبل:
, محرر

يرى ماكس فيرشتابن أنه يتوجب على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر، وذلك لتفادي مشاكل الانتظار الطويلة المصاحبة للأمطار الغزيرة التي أدت إلى توقف سباق سبا بعد لفتين.

فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر

تم إعلان فيرشتابن سائق ريد بُل فائزاً بسباق جائزة بلجيكا الكبرى بعد ما قارب الثلاث ساعات من التأخير، نظراً للأمطار الغزيرة التي حدّت من مجال رؤية السائقين حيث أكملوا لفتين فقط خلف سيارة الأمان، ليتم إعلان النتيجة الرسمية.

وبعد إكمال اللفتين المطلوبتين لإعلان السباق رسمياً، تم منح نصف النقاط للسائقين العشرة الأوائل، حيث حصد فيرشتابن 12.5 نقطة ليحرز الفوز.

وهذه النتيجة تعني أن صدارة لويس هاميلتون سائق مرسيدس قد تقلصت إلى ثلاث نقاط فقط أمام فيرشتابن.

وكان الهولندي قد صرح سابقاً أنّه "لا يفضل الفوز بهذه الطريقة" وسط الانتقادات التي طالت الطريقة التي تعاملت بها البطولة مع السباق.

وبعد ما جرى، أعلن مدراء البطولة والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أنهم بصدد إجراء مراجعة لما حصل يوم الأحد، لكن السؤال الأساسي حيال إمكانية بدء السباق مبكراً لتفادي كل ذلك، بقي من دون إجابة.

وهذا ما أشار إليه فيرشتابن بعد إعلانه فائزاً، حيث تكلم حيال إمكانية إقامة السباق في وقت أبكر مما كان مقرراً.

فقال: "عندما ينطلق السباق الساعة الثالثة ظهراً، ضمن أيام كهذه، ربما من الأفضل أن تكون الانطلاقة أبكر، ربما في الساعة 12 أو 1".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك وقت أفضل. لكن ما حصل أننا بتنا نؤجل ونؤجل بانتظار تحسن الظروف الجوية. لكن الليل بدأ يقترب".

اقرأ أيضاً:

وتقام السباقات عادة في أوروبا الساعة 3 ظهراً بالتوقيت المحلي، بعد أن تم تقديمها ساعة منذ عدة سنوات.

وبالرغم من أن النافذة القانونية لسباق الفورمولا واحد هي ثلاث ساعات، لكن بوسع الحكام إيقاف المؤقت الزمني عند وجودة "قوة قاهرة" كما حصل في بلجيكا عندما تم إيقافها مع بقاء ستين دقيقة من تلك النافذة الزمنية.

وعبّر المتابعون عن استيائهم مما حصل، حيث طالب هاميلتون بإعادة الأموال المدفوعة لقاء التذاكر إلى الجمهور.

وأبدى فيرشتابن شكوكه حيال إمكانية إقامة سباق آخر في سبا خلال وقت لاحق من الموسم.

فقال: "نحن نشارك في العديد من السباقات بالفعل، لذا إن كنا سنختار حلبة إضافية، فسنختار حلبة مناسبة بالطبع، سننظر في الحلبات الجيدة".

واختتم: "العودة إلى هنا مجدداً ضمن هذا الموسم، لا أعتقد أنها ستحصل، خاصة عندما تكون لديك روزنامة من 22 سباقاً".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
أقصر 10 جوائز كبرى للفورمولا واحد في التاريخ

المقال السابق

أقصر 10 جوائز كبرى للفورمولا واحد في التاريخ

تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: على مرسيدس أن تتقبّل "على مضض" تبعات قرار سباق بلجيكا

5 س
2
فورمولا 1

تحليل: ما الذي على الفورمولا واحد فعله لجماهير سباق بلجيكا بعد فوضى سبا

21 س
3
فورمولا 1

ألفا روميو: نتيجة سباق بلجيكا "أضرّت" بالجميع في الفورمولا واحد

22 س
4
فورمولا 1

فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر

46 دقيقة
5
فورمولا 1

الفورمولا واحد بصدد تغيير القوانين بعد جائزة بلجيكا الكبرى "الهزلية"

أحدث الأخبار
فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر
فورمولا 1

فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر

46د
أقصر 10 جوائز كبرى للفورمولا واحد في التاريخ
فورمولا 1

أقصر 10 جوائز كبرى للفورمولا واحد في التاريخ

1 س
مرسيدس تريد تأمين مستقبل بوتاس وراسل قبل إعلان تشكيلتها الرسمية لموسم 2022
فورمولا 1

مرسيدس تريد تأمين مستقبل بوتاس وراسل قبل إعلان تشكيلتها الرسمية لموسم 2022

3 س
نوريس في حيرة من أمره حيال منح النقاط لجائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1

نوريس في حيرة من أمره حيال منح النقاط لجائزة بلجيكا الكبرى

4 س
وولف: على مرسيدس أن تتقبّل "على مضض" تبعات قرار سباق بلجيكا
فورمولا 1

وولف: على مرسيدس أن تتقبّل "على مضض" تبعات قرار سباق بلجيكا

5 س
أحدث ملفات الفيديو
دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
1 س

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

خلدون يونس More from
خلدون يونس
مرسيدس تريد تأمين مستقبل بوتاس وراسل قبل إعلان تشكيلتها الرسمية لموسم 2022 جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1

مرسيدس تريد تأمين مستقبل بوتاس وراسل قبل إعلان تشكيلتها الرسمية لموسم 2022

كابيتو: ويليامز ستحتاج إلى المزيد من النقاط للفوز بمعركة المركز الثامن جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1

كابيتو: ويليامز ستحتاج إلى المزيد من النقاط للفوز بمعركة المركز الثامن

فيراري تقوم بتغيير هيكل سيارة لوكلير بعد حادثته في تجارب بلجيكا الثانية جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1

فيراري تقوم بتغيير هيكل سيارة لوكلير بعد حادثته في تجارب بلجيكا الثانية

ماكس فيرشتابن More from
ماكس فيرشتابن
فيرشتابن يطالب بمراجعة قوانين عقوبة استبدال المحركات بعد الحوادث
فورمولا 1

فيرشتابن يطالب بمراجعة قوانين عقوبة استبدال المحركات بعد الحوادث

فيرشتابن يركز على "تحقيق اللقب" ولا يأبه "بالأرقام" جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن يركز على "تحقيق اللقب" ولا يأبه "بالأرقام"

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا جائزة اليابان الكبرى برايم
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

ريد بُل ريسينغ More from
ريد بُل ريسينغ
ريد بُل تبحث عن خيارات إعادة ألبون إلى الفورمولا واحد في 2022 جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1

ريد بُل تبحث عن خيارات إعادة ألبون إلى الفورمولا واحد في 2022

ريد بُل تمدد عقد بيريز لموسم 2022 المقبل في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ريد بُل تمدد عقد بيريز لموسم 2022 المقبل في الفورمولا واحد

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

الأكثر شعبية اليوم

وولف: على مرسيدس أن تتقبّل "على مضض" تبعات قرار سباق بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: على مرسيدس أن تتقبّل "على مضض" تبعات قرار سباق بلجيكا

تحليل: ما الذي على الفورمولا واحد فعله لجماهير سباق بلجيكا بعد فوضى سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: ما الذي على الفورمولا واحد فعله لجماهير سباق بلجيكا بعد فوضى سبا

ألفا روميو: نتيجة سباق بلجيكا "أضرّت" بالجميع في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو: نتيجة سباق بلجيكا "أضرّت" بالجميع في الفورمولا واحد

فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر

الفورمولا واحد بصدد تغيير القوانين بعد جائزة بلجيكا الكبرى "الهزلية"
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد بصدد تغيير القوانين بعد جائزة بلجيكا الكبرى "الهزلية"

مرسيدس تريد تأمين مستقبل بوتاس وراسل قبل إعلان تشكيلتها الرسمية لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تريد تأمين مستقبل بوتاس وراسل قبل إعلان تشكيلتها الرسمية لموسم 2022

هاميلتون: الفورمولا واحد اتّخذت خيارًا سيّئًا في سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: الفورمولا واحد اتّخذت خيارًا سيّئًا في سبا

نوريس في حيرة من أمره حيال منح النقاط لجائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس في حيرة من أمره حيال منح النقاط لجائزة بلجيكا الكبرى

أحدث الأخبار

فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر

أقصر 10 جوائز كبرى للفورمولا واحد في التاريخ
فورمولا 1 فورمولا 1

أقصر 10 جوائز كبرى للفورمولا واحد في التاريخ

مرسيدس تريد تأمين مستقبل بوتاس وراسل قبل إعلان تشكيلتها الرسمية لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تريد تأمين مستقبل بوتاس وراسل قبل إعلان تشكيلتها الرسمية لموسم 2022

نوريس في حيرة من أمره حيال منح النقاط لجائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس في حيرة من أمره حيال منح النقاط لجائزة بلجيكا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.