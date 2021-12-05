فيرشتابن بعد جدل سباق جدّة: الفورمولا واحد باتت رياضة عقوبات أكثر منها رياضة تسابق

أكمل سائق ريد بُل سباق جدّة في المركز الثاني على المسار خلف هاميلتون ضمن سباق شهد رفع العلم الأحمر في مناسبتين، كما تم توقيع عقوبة 5 ثوان على وقت سباق الهولندي إثر كسبه أفضلية عبر خروجه عن المسار.

كما تم استدعاؤه للمثول أمام المراقبين إثر خرق محتمل للقوانين خلال حادثته مع هاميلتون عند المنعطف الـ 27 عندما ادّعى سائق مرسيدس بأن فيرشتابن قد اختبره تحت الكبح.

"من حسن الحظ أن المشجّعين لديهم فكرة واضحة عن التسابق كون ما حدث اليوم لا يُصدق" قال فيرشتابن.

وأضاف: "أحاول فقط التسابق وهذه الرياضة في هذه الأيام باتت مرتكزة أكثر على العقوبات من التسابق نفسه".

وتابع: "هذه ليست الفورمولا واحد بالنسبة لي، لكن على الأقل استمتع المشجعون بالسباق".

وأكمل: "قدمت كل ما لديّ اليوم، لكنني لم أكن سريعًا بالقدر بالكافي. ولكن ما أزال سعيدًا بالمركز الثاني".

وكانت ريد بُل قد طلبت من فيرشتابن أن يترك هاميلتون يمر، وذلك بعد خروجه عن المسار عند المنعطف الأول للدفاع بعد حركة البريطاني مستعينًا بـ "دي آر اس"، عندما أبطأ فجأة على المقطع المستقيم بالتوجه إلى المنعطف الأخير وهاميلتون اصطدم بالقسم الخلفي لسيارته.

وبعد أن ظل أمام هاميلتون بعد الاحتكاك، فقد تلقى طلبًا بأن يترك سيارة مرسيدس تمر بالتوجه إلى المنعطف الأخير قبل أن يتعمّق مباشرة للجهة الداخلية من جديد.

وقد تلقى الهولندي حينها عقوبة 5 ثواني، وبعد بدء تراجع أداء إطاراته ميديوم، تم تجاوز فيرشتابن من قِبَل هاميلتون.

وقد حصل فيرشتابن على جائزة سائق اليوم، وضمن حوار له مباشرة عقب السباق، فقد أبدى الهولندي استياءه من الطريقة التي تبلور بها السباق وعدم اتفاقه مع القرارات التي اتخذها مراقبوه.

فقال: "الكثير من الأمور حدثت، والتي لا أتّفق معها تمامًا، لكن ما حدث قد حدث. على الأقل حاولت على الحلبة، وقدمت كل ما لديّ".

وعند سؤاله مباشرة عن الحادثة مع هاميلتون، قال الهولندي: "لقد أبطأت. أردته أن يمر، لذلك أنا في الجانب الأيمن، لكنه لم يرغب بالتجاوز ومن ثم احتككنا. لا أفهم في الحقيقة ما حدث هناك".

جديرٌ بالذكر أنّ فيرشتابن وهاميلتون يتوجّهان إلى الجولة الختامية في أبوظبي وهما متعادلان في النقاط مع 369.5 نقطة لكل منهما.