فيرشتابن بعد انسحابه في أستراليا: مشاكل الموثوقية التي تواجهها ريد بُل "غير مقبولة"

واجه بطل العالم انسحابه الثاني هذا الموسم في سباق جائزة أستراليا الكبرى، حيث توقفت سيارته جرّاء مشكلة غير معلومة السبب في اللفة 39 من السباق.

وإثر ما حدث اليوم، يتأخّر الهولندي بفارق 46 نقطة عن متصدر الترتيب والفائز بسباق اليوم شارل لوكلير بعد ثلاثة سباقات فقط من الموسم.

وضمن معرض حديثه عقب السباق، أوضح فيرشتابن أنه لا يفكر تمامًا في البطولة الآن، وأن الأولوية هي أن تتجاوز ريد بُل مشاكلها الحالية.

فقال: "نحن بعيدون جدًا في الخلف بالفعل، لذلك لا أريد حتى التفكير في معركة اللقب في الوقت الحالي. أعتقد أنه من المهم أكثر أن ننهي السباقات".

وأضاف: "خضنا سباقًا سيئًا من جديد اليوم. لم نتمتع بالوتيرة، وكنا نحاول إدارة الإطارات من أجل فقط إنهاء السباق، حيث بدا المركز الثاني سهلًا على أية حال".

وتابع: "علمت أنه ليس بمقدوري مقارعة شارل، لذلك لم تكن هنالك جدوى من محاولة الضغط عليه. لكننا لم نكمل السباق. إنه أمر محبط للغاية وغير مقبول".

وبينما من غير المعلوم بعد سبب انسحابه اليوم، لكن فيرشتابن صرّح بأنه خشي ألًا يكمل السباق عندما شاهد ميكانيكيّ ريد بُل يعملون بشكل كبير على سيارته على شبكة الانطلاق.

حيث قال: "علمت بأن هنالك مشكلة. لذلك كانت علامة الاستفهام ستكون حاضرة حول إنهاء السباق. لا يمكنك تحمّل حدوث مثل هذه الأمور إذا ما ترغب المنافسة على اللقب. لا يمكن أن تحدث"