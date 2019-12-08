فيرشتابن: انطلاقة ريد بُل في 2020 ستُحدّد مستقبلي

يعي الهولندي جيّدًا أنّ فريقه دائمًا ما وجد نفسه في وضع ملاحقة لمنافسيه في المواسم الأخيرة بالنظر إلى انطلاقاتهم القويّة في كلّ عام.

ويعلم فيرشتابن أنّه لا يُمكن للفريق المجازفة بالقيام بذلك في العام المقبل في حال أراد استهداف المنافسة على البطولة، وذلك ضمن موسمٍ سيحتاج فيه لاتّخاذ قراره بشأن وجهته لموسم 2021.

وتفاعلًا مع تعليقات مديره كريستيان هورنر بأنّ هذا العام كان الأفضل له في الفورمولا واحد، قال فيرشتابن ضمن حفل توزيع جوائز "فيا": "يجب أن يكون هذا العام الأفضل بالنسبة لي. ذلك طبيعي. أعتقد بأنّه بناءً على الخبرة التي تكتسبها على مرّ الأعوام فإنّ ذلك يُساعدك كثيرًا".

وأضاف: "عانينا قليلًا مع الحزمة في بداية هذا العام. لم يكن بوسعنا المنافسة على الانتصارات. كان تحقيق منصّات التتويج صعبًا بعض الشيء. لذا تمحور الأمر حول محاولة بلوغ أفضل ثباتٍ ممكنٍ في الأداء".

وأردف: "نأمل أن نكون أكثر تنافسيّة في العام المقبل. نعلم أنّ علينا أن نكون أكثر تنافسيّة منذ البداية ونريد أن نكون قادرين على المنافسة على اللقب. لذا نحن نبذل كلّ جهودنا في ذلك. لن تكون المهمّة سهلة، لكنّنا سنُحاول. سنبذل قُصارى جهدنا".

وفي ظلّ انتهاء عقد فيرشتابن نهاية العام المقبل، فمن الواضح أنّه يُمثّل مرشّحًا بارزًا لمقعد مرسيدس في حال فقد الصانع الألماني خدمات لويس هاميلتون لصالح فيراري بدءًا من 2021.

لكن بالرغم من أنّ الموسم السخيف يلوح في الأفق، قال فيرشتابن أنّه لن يُفكّر كثيرًا في مستقبله بعد، بالرغم من أنّه قال أنّ أداء ريد بُل في المراحل المبكّرة من العام المقبل سيكون حاسمًا بالنسبة إليه".

وعندما سُئل إن كان يدرس جميع الخيارات لمستقبله، أجاب الهولندي: "لا أفكّر في ذلك كثيرًا بكلّ صدق. أعلم أنّ هناك خيارات أخرى بعد العام المقبل بالطبع".

وأكمل: "لا يزال لديّ عامٌ آخر متبقٍ في عقدي. لكنّني أعتقد بأنّ ما هو أكثر أهميّة هو أن نرى ما سيحدث في بداية الموسم. وسنرى ما سيلي ذلك".

لكنّه أصرّ في المقابل على إيمانه بقدرة ريد بُل على منحه لقبًا عالميًا في مرحلة ما.

وقال: "حسنًا، ذلك ما أؤمن به. لهذا السبب أنا في هذا الفريق. أعتقد بأنّهم أظهروا ذلك في الماضي، وبوسعهم القيام بذلك. لذا ليس هذا مجرّد تفكير وتمنيّات".

واختتم حديثه بالقول: "ليس ذلك بالأمر الهيّن. تعلمون جميعًا أنّ المنافسة قويّة للغاية. لكن مثلما ذكرت سابقًا فإنّنا سنبذل كلّ ما في وسعنا في العام المقبل كونه موسمٌ مهم، وسنرى ما سيحدث حينها".