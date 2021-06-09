فيرشتابن: سنحتاج النقاط المهدورة في باكو حالما تعود مرسيدس إلى أدائها المعتاد

يرى فيرشتابن أن فريق مرسيدس سيعود بقوة على الحلبات الاعتيادية المقبلة، بدءاً من جائزة فرنسا الكبرى، معبراً عن استيائه لأن ريد بُل لم تستفد بأفضل شكل ممكن من الفرص السانحة، للتفوق على مرسيدس.

وبعد الفوز في موناكو، باتت ريد بُل تتصدر بطولة المصنّعين، بينما قفز فيرشتابن إلى صدارة بطولة السائقين. وفي باكو كان الهولندي يتصدر السباق كذلك بأريحية، قبل انفجار إطار سيارته الخلفي لينسحب من السباق.

وبعد إعادة الانطلاقة التي تلت العلم الأحمر، ارتكب هاميلتون خطأ كلفه الخروج من مراكز النقاط.

لكنّ ذلك لم يهوّن الأمر على فيرشتابن المحبط، لأن انسحابه كان يعني ضياع فرصة كسب عشر نقاط إضافية أمام هاميلتون في صدارة الترتيب العام، الذي كان حينها في المركز الثالث.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما زلت مستاءً ومحبطاً، لأنه كان من المفترض أن نوسّع الفارق أكثر ضمن ترتيب البطولة. لم يحالفني الحظ، ومن ثم بالطبع فإن الحظ السيء لاحق لويس كذلك ولم يسجل النقاط".

وتابع: "لكن على أية حال، من الواضح أن ما حصل في السباق لم يكن ما نريده. كان من المفترض أن نحرز فوزاً مريحاً. لقد بدا أننا نمتلك بعض الأفضلية أمام مرسيدس على حلبات الشوارع".

وأردف: "لكن، لهذا السبب أردتُ تحقيق أفضل ما يمكن هنا. لأنني أعلم أننا وحالما نعود إلى الحلبات التقليدية، فإنهم سيعودون بقوة كبيرة، وسيكون من الصعب جداً التغلب عليهم".

وحين سُئِل إن كان من الصعب السيطرة على وتيرة السباق، أكد فيرشتابن أنه كان مرتاحاً في الصدارة.

فقال: "لم يكن صعباً على الإطلاق. بصراحة، كنت قد بدأت أجاري وتيرة السائقين خلفي. ومن ثم في مرحلة ما قبل سيارة الأمان، أصبحتُ أسرع بثلاثة أو أربعة أعشار الثانية في اللفة، من دون الضغط على الإطارات. لقد كنتُ مرتاحاً للغاية".

وأكمل: "من ثم بعد إعادة الانطلاق، وسعتُ الفارق مرة أخرى إلى أربع ثوانٍ تقريباً وكنت مرتاحاً تماماً. كان عليّ في تلك المرحلة فقط إيصال السيارة إلى خط النهاية من دون أية مخاطرة".

وتابع: "لذا، نعم ذلك محبط لي، لأنني لا أتوقع أن نحصل على مثل هذه الأفضلية في السباقات المقبلة. كان بوسعنا بسهولة كسب 25 نقطة. عند العودة إلى الحلبات التقليدية، كما قلت سابقاً، فإن مرسيدس ستعود بقوة وسيكون من الصعب هزيمتهم".

من جهة أخرى، لم يرغب فيرشتابن بالتعليق على فكرة أن ازدياد الضغط ضمن معركة اللقب بدأ يؤثر على هاميلتون وبالتالي يدفعه لارتكاب الأخطاء.

فقال: "الجميع يحاول تقديم أفضل ما لديه، صحيح؟ لن أقول أنه يرتكب الأخطاء تحت الضغط. الجميع يحاول تقديم أقصى ما بوسعه. وهذا ما أقوم به أنا كذلك".

واختتم: "بالتأكيد هذا الموسم، لن تكون معركته في مواجهة زميله فقط، بل في مواجهة فريق آخر. لذا، هناك أمور أخرى تصاحب ذلك، وهذا ما أعتقد أنه رائع للرياضة".