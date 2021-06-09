تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟
فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى أخبار

فيرشتابن: سنحتاج النقاط المهدورة في باكو حالما تعود مرسيدس إلى أدائها المعتاد

من قبل:
, محرر

قال ماكس فيرشتابن أنّ انسحابه من سباق جائزة أذربيجان الكبرى كان مُحبطاً بشكل خاص لأن فريقه ريد بُل حظي بأفضلية أمام مرسيدس على حلبات الشوارع، خلال الجولتَين الأخيرتين لهذا الموسم.

فيرشتابن: سنحتاج النقاط المهدورة في باكو حالما تعود مرسيدس إلى أدائها المعتاد

يرى فيرشتابن أن فريق مرسيدس سيعود بقوة على الحلبات الاعتيادية المقبلة، بدءاً من جائزة فرنسا الكبرى، معبراً عن استيائه لأن ريد بُل لم تستفد بأفضل شكل ممكن من الفرص السانحة، للتفوق على مرسيدس.

وبعد الفوز في موناكو، باتت ريد بُل تتصدر بطولة المصنّعين، بينما قفز فيرشتابن إلى صدارة بطولة السائقين. وفي باكو كان الهولندي يتصدر السباق كذلك بأريحية، قبل انفجار إطار سيارته الخلفي لينسحب من السباق.

وبعد إعادة الانطلاقة التي تلت العلم الأحمر، ارتكب هاميلتون خطأ كلفه الخروج من مراكز النقاط.

لكنّ ذلك لم يهوّن الأمر على فيرشتابن المحبط، لأن انسحابه كان يعني ضياع فرصة كسب عشر نقاط إضافية أمام هاميلتون في صدارة الترتيب العام، الذي كان حينها في المركز الثالث.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما زلت مستاءً ومحبطاً، لأنه كان من المفترض أن نوسّع الفارق أكثر ضمن ترتيب البطولة. لم يحالفني الحظ، ومن ثم بالطبع فإن الحظ السيء لاحق لويس كذلك ولم يسجل النقاط".

وتابع: "لكن على أية حال، من الواضح أن ما حصل في السباق لم يكن ما نريده. كان من المفترض أن نحرز فوزاً مريحاً. لقد بدا أننا نمتلك بعض الأفضلية أمام مرسيدس على حلبات الشوارع".

وأردف: "لكن، لهذا السبب أردتُ تحقيق أفضل ما يمكن هنا. لأنني أعلم أننا وحالما نعود إلى الحلبات التقليدية، فإنهم سيعودون بقوة كبيرة، وسيكون من الصعب جداً التغلب عليهم".

اقرأ أيضاً:

وحين سُئِل إن كان من الصعب السيطرة على وتيرة السباق، أكد فيرشتابن أنه كان مرتاحاً في الصدارة.

فقال: "لم يكن صعباً على الإطلاق. بصراحة، كنت قد بدأت أجاري وتيرة السائقين خلفي. ومن ثم في مرحلة ما قبل سيارة الأمان، أصبحتُ أسرع بثلاثة أو أربعة أعشار الثانية في اللفة، من دون الضغط على الإطارات. لقد كنتُ مرتاحاً للغاية".

وأكمل: "من ثم بعد إعادة الانطلاق، وسعتُ الفارق مرة أخرى إلى أربع ثوانٍ تقريباً وكنت مرتاحاً تماماً. كان عليّ في تلك المرحلة فقط إيصال السيارة إلى خط النهاية من دون أية مخاطرة".

وتابع: "لذا، نعم ذلك محبط لي، لأنني لا أتوقع أن نحصل على مثل هذه الأفضلية في السباقات المقبلة. كان بوسعنا بسهولة كسب 25 نقطة. عند العودة إلى الحلبات التقليدية، كما قلت سابقاً، فإن مرسيدس ستعود بقوة وسيكون من الصعب هزيمتهم".

اقرأ أيضاً:

من جهة أخرى، لم يرغب فيرشتابن بالتعليق على فكرة أن ازدياد الضغط ضمن معركة اللقب بدأ يؤثر على هاميلتون وبالتالي يدفعه لارتكاب الأخطاء.

فقال: "الجميع يحاول تقديم أفضل ما لديه، صحيح؟ لن أقول أنه يرتكب الأخطاء تحت الضغط. الجميع يحاول تقديم أقصى ما بوسعه. وهذا ما أقوم به أنا كذلك".

واختتم: "بالتأكيد هذا الموسم، لن تكون معركته في مواجهة زميله فقط، بل في مواجهة فريق آخر. لذا، هناك أمور أخرى تصاحب ذلك، وهذا ما أعتقد أنه رائع للرياضة".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟

المقال السابق

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أذربيجان الكبرى
قائمة السائقين ماكس فيرشتابن
قائمة الفرق ريد بُل ريسينغ
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية

1
سباقات المقعد الأحادي الأخرى

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية

2
فورمولا 1

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟

3
فورمولا 1

10 أشياء تعلمناها من جائزة أذربيجان الكبرى

18س
4
فورمولا إي

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية

5
فورمولا 1

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

أحدث الأخبار
فيرشتابن: سنحتاج النقاط المهدورة في باكو حالما تعود مرسيدس إلى أدائها المعتاد
فورمولا 1

فيرشتابن: سنحتاج النقاط المهدورة في باكو حالما تعود مرسيدس إلى أدائها المعتاد

52د
تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟
فورمولا 1

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟

فيراري تعيّن بينديتو فينيا مديراً تنفيذياً للشركة
فورمولا 1

فيراري تعيّن بينديتو فينيا مديراً تنفيذياً للشركة

السعودي منصور عجة... الوجه التاريخي في مكلارين وعالم السيارات
فورمولا 1

السعودي منصور عجة... الوجه التاريخي في مكلارين وعالم السيارات

بوتاس "محتار" حيال التراجع "الغريب" في أدائه خلال جولة باكو
فورمولا 1

بوتاس "محتار" حيال التراجع "الغريب" في أدائه خلال جولة باكو

أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

خلدون يونس More from
خلدون يونس
بينوتو كان يتوقع "عملاً أفضل" مما قامت به فيراري في باكو جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

بينوتو كان يتوقع "عملاً أفضل" مما قامت به فيراري في باكو

برون: نهاية سباق باكو "المشوّقة" تُنبئ بمستقبل مشرق للسباقات القصيرة في الفورمولا واحد جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

برون: نهاية سباق باكو "المشوّقة" تُنبئ بمستقبل مشرق للسباقات القصيرة في الفورمولا واحد

انطلاقة ماطرة لسباق توتال سبا 24 ساعة سباق سبا 24 ساعة برايم
بلانبان للتحمّل

انطلاقة ماطرة لسباق توتال سبا 24 ساعة

ماكس فيرشتابن More from
ماكس فيرشتابن
فيرشتابن مستاءٌ بشدة من التصفيات "الغبية" في باكو جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن مستاءٌ بشدة من التصفيات "الغبية" في باكو

فيتيل: "راحة بال" فيرشتابن أكثر أهمية من صدارة البطولة
فورمولا 1

فيتيل: "راحة بال" فيرشتابن أكثر أهمية من صدارة البطولة

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا جائزة اليابان الكبرى برايم
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

ريد بُل ريسينغ More from
ريد بُل ريسينغ
بيريز يتصدر التجارب الحرة الثانية في باكو ومرسيدس خارج العشرة الأوائل جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

بيريز يتصدر التجارب الحرة الثانية في باكو ومرسيدس خارج العشرة الأوائل

فيرشتابن "لا يكترث" بالألاعيب الذهنية ضمن معركة اللقب في الفورمولا واحد جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن "لا يكترث" بالألاعيب الذهنية ضمن معركة اللقب في الفورمولا واحد

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

الأكثر شعبية اليوم

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية
سباقات المقعد الأحادي الأخرى سباقات المقعد الأحادي الأخرى

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟

10 أشياء تعلمناها من جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

10 أشياء تعلمناها من جائزة أذربيجان الكبرى

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية
فورمولا إي فورمولا إي

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

الكشف عن أولى الصور لبناء الحظائر في حلبة السعودية للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

الكشف عن أولى الصور لبناء الحظائر في حلبة السعودية للفورمولا واحد

فيراري تعيّن بينديتو فينيا مديراً تنفيذياً للشركة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تعيّن بينديتو فينيا مديراً تنفيذياً للشركة

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟

أحدث الأخبار

فيرشتابن: سنحتاج النقاط المهدورة في باكو حالما تعود مرسيدس إلى أدائها المعتاد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: سنحتاج النقاط المهدورة في باكو حالما تعود مرسيدس إلى أدائها المعتاد

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟

فيراري تعيّن بينديتو فينيا مديراً تنفيذياً للشركة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تعيّن بينديتو فينيا مديراً تنفيذياً للشركة

السعودي منصور عجة... الوجه التاريخي في مكلارين وعالم السيارات
فورمولا 1 فورمولا 1

السعودي منصور عجة... الوجه التاريخي في مكلارين وعالم السيارات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.