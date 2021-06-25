فيرشتابن: النجاحات السابقة في النمسا ليست ضمانة للفوز في 2021

جهزت الفورمولا واحد جولتين متتاليتين على حلبة ريد بُل رينغ، بدءاً من جائزة ستيريا الكبرى يوم 27 يونيو/حزيران، ومن ثم جائزة النمسا الكبرى 4 يوليو/تموز.

عادة ما تقدم ريد بُل أداءً قوياً في النمسا جولة الموطن، حيث أحرز فيرشتابن الفوز في موسمي 2018، 2019. ويتفوق الهولندي بفارق 12 نقطة في الصدارة أمام لويس هاميلتون ضمن ترتيب بطولة السائقين بعد الفوز في سباقين من أصل ثلاثة آخرها كان بول ريكار، بالرغم من أنها حلبة لطالما تفوقت فيها مرسيدس.

ولطالما منحت الحلبة فريق ريد بُل دفعة ضمن معركتها على اللقب منذ 2013. لكن فيرشتابن أعرب عن حذره من التفاؤل الزائد، مشيراً أن النجاحات السابقة لا تعني شيئاً في 2021.

فقال: "أنا أتطلع قدماً للسباق. بداية، بالطبع إنه بمثابة سباق موطن. لقد حظينا بنتائج جيدة في السابق. علينا تجهيز السيارة جيداً لناحية الإعدادات".

وأردف: "لا أعلم كيف ستكون الظروف الجوية، لذا أتطلع قدماً للجولة. بالتأكيد أتوقع معركة متقاربة، لكن سنرى".

وأحرزت مرسيدس الفوز بسباقي النمسا العام الماضي مع بداية الموسم الذي تأجل بسبب جائحة كورونا، بفوزٍ لكل من لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس.

ويشعر هاميلتون أنه على مرسيدس محاولة فهم نواحي الضعف في السيارة قبل جولة ستيريا، وذلك ضمن الاستعداد لمواصلة المعركة مع ريد بُل.

فقال بعد سباق فرنسا: "إنها حلبة متطلبة للطاقة، مع مقاطع مستقيمة طويلة، وهذا ما يناسب ريد بُل".

واختتم: "لكن لدينا ثلاثة أيام حتى بداية الجولة كي نبحث في التحسينات. وربما تعزيز نقاط القوة كي ننافسهم بقوة".