فيرشتابن: "المنافقون" انتقدوني بشأن مغادرتي لموقع حادث مونزا

كان هاميلتون من بين أولئك الذين عبّروا عن تفاجئهم بعد الحادث في مونزا حيال مغادرة فيرشتابن للموقع من دون التأكّد من عدم إصابة سائق مرسيدس.

وجاءت ردّة الفعل تلك بعد أسابيع من مهاجمة فيرشتابن لهاميلتون لاحتفالاته بفوزه في جائزة بريطانيا الكبرى في الوقت الذي كان فيه الهولندي بصدد الخضوع للفحوصات الطبيّة على إثر حادثه في اللفّة الأولى.

ولا يعتقد فيرشتابن بأنّ هناك أيّ أسس للإشارة إلى قيامه بأيّ شيء خاطئ في إيطاليا، كونه علم بأنّ هاميلتون بخير لأنّ البريطاني كان يُحاول التراجع بسيارته إلى الخلف للخروج من المنطقة الحصويّة.

كما قال بأنّ حقيقة سفر هاميلتون في اليوم التالي لحضور حفل "ميت" في نيويورك يُظهر عدم تعرّض غريمه لأيّ خطب.

وقال الهولندي عندما سُئل عن الانتقادات التي وُجّهت إليه: "هناك الكثير من المنافقين في العالم، هذا مؤكّد".

وأضاف: "أعني أنّني خرجت من سيارتي ونظرت إلى اليسار، وكان هو لا يزال يُحاول الرجوع إلى الخلف ويُحرّك مقوده ويُحاول الخروج من تحت سيارتي. لذا أعتقد بأنّه كان بخير تام".

وأكمل: "كما أنّه سافر يوم الإثنين أو الثلاثاء إلى أمريكا لحضور حفل، أعتقد بأنّك لا تفعل ذلك إلّا عندما تكون بخير. لذا أعتقد بأنّ كلّ شيء كان تحت السيطرة بالفعل".

وكان فيرشتابن قد تلقّى عقوبة التراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله كعقوبة في جائزة روسيا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري كون أغلب اللوم يقع عليه في حادثة مونزا.

وبعد اكتشافه للعقوبة أثناء سفره عائدًا إلى منزله، قال سائق ريد بُل أنّ له نظرة مختلفة حول من يقع عليه اللوم حيال ما حدث في المنعطف المزدوج الأوّل.

وقال في هذا الصدد: "كنت متفاجئًا بعض الشيء عندما علمت بعقوبة التراجع 3 مراكز، لكن كان ذلك ما قرّروه في النهاية.لا أحتاج لأن أتّفق مع تلك العقوبة".

وأضاف: "لديّ آرائي الخاصة بالطبع. نتجاوز ما حدث ونُحاول الخروج بأفضل شكلٍ ممكن. بالطبع ليس ذلك مثاليًا، لكنّ هذه ليست نهاية العالم".

وفي حين أنّ بعض الأطراف الخارجيّة أشارت إلى إمكانيّة وقوع المزيد من الحوادث بينهما مع احتدام المعركة على اللقب واقترابها من نهايتها، قال فيرشتابن أنّه غير قلقٍ حيال تفاقم الوضع من هنا فصاعدًا".

وأضاف: "كلّا من جانبي. أنا هادئٌ حيال كلّ شيء. جميعنا محترفٌ بما فيه الكفاية لترك ما حدث في مونزا وراءنا، وسنُواصل التسابق هنا في سوتشي والسباقات التي تليها".