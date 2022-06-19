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فيرشتابن: المجازفة بإطارات ملساء "لم تكن مطروحة مطلقًا" في تصفيات كندا

قال ماكس فيرشتابن أنّ الانتقال إلى إطارات الطقس الجاف في مرحلة متأخّرة من تصفيات جائزة كندا الكبرى "لم يكن مطروحًا مطلقًا" بالنسبة لريد بُل، وذلك بالنظر إلى قدر تلك المجازفة.

فيرشتابن: المجازفة بإطارات ملساء "لم تكن مطروحة مطلقًا" في تصفيات كندا

أحرز فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل لسباق مونتريال الأوّل منذ 2019، حيث تصدّر جميع الأقسام الثلاثة على الحلبة المبلّلة في طور الجفاف، في الوقت الذي تأهّل فيه غريماه على اللقب سيرجيو بيريز وشارل لوكلير في مراكز متأخّرة.

وبعد استخدام إطارات "فول ويت" في القسم الأوّل"، دخل العديد من السائقين مباشرة على إطارات "انترميديت" في بداية القسم الثاني، وبقي أغلبهم عليها مع بدء خطٍ جافٍ بالظهور على حلبة جيل فيلنوف.

واختار جورج راسل سائق مرسيدس الانتقال إلى إطارات "سوفت" قبيل طلعته الأخيرة في القسم الثالث على عكس جميع منافسيه.

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لكنّ تلك الخطوة فشلت كونه انزلق عند المنعطف الثاني بسبب وجود بركة مياه كبيرة هناك، واصطدم القسم الخلفي بشكلٍ طفيف بالحاجز المقابل.

"كانت بعض الأماكن لا تزال مبلّلة للغاية" قال فيرشتابن حيال اختيار ريد بُل لإطارات "انترميديت"، وأضاف: "مثل المنعطفين الأوّل والثاني، وكذلك بالخروج من الرابع وصولًا إلى المنعطفين الخامس والسادس، لذا لم يكن ذلك خيارًا مطروحًا مطلقًا بالنسبة لي".

وأردف: "بالطبع كنّا على بُعد 2.5 ثانية فقط من التقاطع المتوقّع، لكن لا يُمكنك المجازفة هكذا في التصفيات".

وأكمل: "لكن كانت هناك الكثير من المناطق الأخرى الجافة على المسار، لذا عليك أيضًا إدارة إطارات انترميديت على مدار اللفّة بأكملها".

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