فيرشتابن: اللقب الثاني "أجمل بكثير من الأوّل"
قال ماكس فيرشتابن أنّه شعر بـ "أحاسيس مختلفة للغاية" بعد فوزه بلقبه الثاني في الفورمولا واحد بالمقارنة مع ما شعر به إثر لقبه الأوّل في أبو ظبي العام الماضي.
أحرز فيرشتابن لقبه الثاني في الفئة الملكة بعد فوزه بسباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد، كاسبًا فارق النقاط الكافي أمام شارل لوكلير بعد عقوبة الثواني الخمس التي أرجعته إلى المركز الثالث.
وبالمقارنة البطولتين، قال فيرشتابن: "أعتقد بأنّ الأولى دائمًا ما تكون مليئة بالعواطف، لكنّ البطولة الثانية أجمل بكثير".
وأضاف: "حصلنا على الانتصارات والسباقات الرائعة والعمل الجماعي هذا الموسم، نحن نتصدّر بطولة الصانعين، لذا نريد التركيز عليها كذلك ومحاولة تحقيق لقب الصانعين الأوّل منذ 2013".
وأكمل: "كان عامًا مميّزًا. عليك تذكير نفسك بذلك، لأنّك لا تحظى كثيرًا بهكذا أعوام".
وجاء لقبا فيرشتابن المتتاليان بالرغم من تغيير القوانين التقنيّة لهذا العام، إلى جانب سقف النفقات.
ولاحظ فيرشتابن أنّه كان قادرًا على الفوز بالسباقات بشكلٍ مختلفٍ عن 2021. إذ أحرز الفوز منطلقًا من المركز العاشر في المجر، والـ 14 في بلجيكا، والسابع في إيطاليا بعد عقوبات شبكات الانطلاق.
حيث قال: "كان كلّ شيء يعتمد على التصفيات العام الماضي، وهكذا تفوز بالسباقات عادة".
وأضاف: "أمّا الآن فحتّى مع عقوبات المحرّكات فإنّك تعود إلى الامام. كان عامًا ممتعًا ومميّزًا للغاية بالطبع، وأعتقد بأنّه سيكون من الصعب تكراره في المستقبل".
وأردف: "لهذا السبب عليّ تقدير ذلك والاستمتاع بذلك. يُمكننا الاستمتاع أكثر الآن على الأرجح".
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