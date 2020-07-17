فيرشتابن: "الكثير من العمل" ينتظر ريد بُل بعد يوم الجمعة الصعب في المجر

تصدّر هاميلتون ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى مُحقّقًا أسرع أزمنته على إطارات "هارد"، في الوقت الذي اكتفى فيه فيرشتابن بالمركز الثامن بفارق 1.4 ثانية عن الصدارة.

وقال فيرشتابن ضمن محادثاته مع مهندسه بخصوص البرنامج في الحصّة الصباحيّة – عندما طُلبت منه العودة مبكّرًا إلى مرآب الفريق: "هذا سيّئ".

كما أنّ التجارب الحرّة الثانية الممطرة حرمت فيرشتابن من جمع أيّة بيانات إضافيّة أو تقييم التعديلات في الإعدادات على سيارته "آر.بي16" بين الحصّتين، ليكتفي فيها الهولندي بالمركز السابع.

وعندما سُئل عمّا أسفرت عنه الحصّة الأولى، قال فيرشتابن أنّها "لم تكن جيّدة"، وأنّ أمام فريقه ريد بُل الكثير من العمل بالتوجّه إلى يوم السبت.

وقال الهولندي: "هناك الكثير من الجوانب التي يجب النظر فيها، ومن المؤسف أنّ الأمطار تهاطلت في الحصّة الثانية".

وأضاف: "لولا ذلك لحظيت بفرصة إلقاء نظرة. لكن أجل، أمامنا الكثير من العمل. لست سعيدًا، لكن لحسن الحظّ لدينا هذه الليلة للنظر في كلّ الجوانب وإجراء بعض التعديلات ومحاولة تقديم أداء أفضل غدًا".

وعندما سُئل عمّا تفتقر إليه سيارة ريد بُل الآن، أجاب فيرشتابن: "التوازن العام بكلّ بساطة. نحتاج للنظر في ذلك".

من جانبه حلّ زميله أليكسندر ألبون في المركز الـ 13 في الفترة الصباحيّة، حيث قال بأنّه وجد بأنّه يصعب توقّع أداء سيارة ريد بُل في بعض الأحيان.

وقال التايلاندي: "أعتقد بأنّ الأحوال الجويّة أضرّت بنا في الوقت الذي كنّا نحتاج فيه لفهم السيارة أكثر. لم تكن الحصّة الأولى مثاليّة، لكنّنا لم نختبر أيّ شيء مطلقًا في الثانية. لذا سندرس البيانات بشكلٍ مفصّل أكثر هذه الليلة وسنرى ما يُمكننا التوصّل إليه للغد".

وأكمل: "تمحور الأمر حول قدرتك على توقّع سلوك السيارة أكثر من أيّ شيء آخر. لا يقتصر الأمر على منعطفٍ واحد. بل في كلّ مكان. لا تتواجد السيارة في المجال الذي نريده. أمامنا بعض العمل لمحاولة معرفة سبب ذلك".

وكانت مرسيدس قد صرّحت بأنّ ريد بُل ستكون منافستها الأساسيّة في المجر بعد أدائها اللافت على المنعطفات البطيئة في النمسا خلال أوّل سباقين من الموسم.

لكنّ ألبون قال بأنّ معاناته اليوم تسير ضمن نهجٍ لاحظه طوال الوقت حتّى الآن على سيارة 2020.

وقال: "سأقول بأنّ الوضع مماثل. حقّقنا تقدّمًا كبيرًا في بعض الأماكن، مثل أوّل سباقين".

وأكمل: "لكن بالوصول إلى هنا فإنّ الأداء لم يكن بالجودة التي توقّعناها".