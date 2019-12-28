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فيرشتابن: القرارات التحكيميّة في الفورمولا واحد مشابهة لكرة القدم

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فيرشتابن: القرارات التحكيميّة في الفورمولا واحد مشابهة لكرة القدم
28-12-2019

قال ماكس فيرشتابن أنّ القرارات التحكميّة في الفورمولا واحد مماثلة لما هي عليه في عالم كرة القدم، كون التأويلات الشخصيّة دائمًا ما ستلعب دورًا أساسيًا في عمليّة صُنع القرار.

تواجد فيرشتابن في وسط تغيّر واضحٍ لسياسة "فيا" هذا الموسم، وذلك على إثر تجاوزه العدائيّ لشارل لوكلير في طريقه لتحقيق الفوز بجائزة النمسا الكبرى وانتهاء التحقيق إلى عدم وجود حاجة لمعاقبته.

ودخل الهولندي وغريمه فيرشتابن ضمن منافسة حامية جنبًا إلى جنب في السباق التالي في بريطانيا ولم يُعاقب أيٌ منهما، حيث جاء ذلك في وقتٍ بدأت فيه الهيئة الحاكمة ومراقبو السباقات بوضع سوابق جديدة في القوانين للسماح بالتسابق الاكثر احتدامًا.

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وقال فيرشتابن لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "الأمر مثلما هو عليه في كرة القدم، أليس كذلك؟".

وأضاف: "لديكم حكّامٌ مختلفون وبعضهم يُوجّه بطاقات صفراء بشكلٍ أسهل من الآخرين. الأمر ذاته".

وأردف: "بالطبع كما تعلمون فإنّ هناك كتيّب قوانين. لكن يبقى للمراقبين كلمة لقولها حيال ما سيتمّ تطبيقه".

وأكمل: "عندما تدخل في مباراة في دوري الأبطال أو مباراة في الدوري الانغليزي الممتاز فإنّ الحكم قد يكون مختلفًا".

ثمّ تابع: "يُمكنك الإفلات ببطاقة صفراء في بعض الأحيان، وفي أخرى يُوجّه لك الحكم بطاقة حمراء وتقول حينها: ما الذي كان يجري؟".

وواصل قائلًا: "ذلك الأمر عينه في الفورمولا واحد على ما أعتقد".

ويُمكن القول أنّ سياسة قوانين التسابق المتقارب الجديدة التي تمّ اعتمادها هذا العام كانت وليدة مدير السباق الجديد مايكل ماسي الذي عوّض الراحل تشارلي وايتينغ عشيّة انطلاق موسم 2019.

كما أعاد ماسي اعتماد العلم الأسود والأبيض الذي يُعتبر بمثابة "بطاقة صفراء" تحذيريّة، لكنّه استُخدم مرّة وحيدة عندما تمّ التلويح به في وجه شارل لوكلير لحجزه الدفاعي ودفعه لويس هاميلتون خارح المسار في جائزة إيطاليا الكبرى في طريقه لتحقيق الفوز.

في المقابل اتُّخذت بعض القرارات في نهاية الموسم وبدت كما لو أنّها تتعارض مع قرارات حوادث مشابهة سابقة، خاصة تلك التي بدت متعارضة مع القرار بشأن منافسة فيرشتابن ولوكلير في النمسا، حيث زاد ذلك من حاجة السائق المتواجد على الخطّ الخارجيّ لتفادي الاصطدام بدل الاقتصار فقط على المعتدي على الخطّ الداخلي.

لكن في ظلّ عدم وجود هيئة مراقبين ثابتة في الفورمولا واحد – مثل المداورة بين مجموعة من الحكّام في كرة القدم – فإنّ تأثير التأويلات الشخصيّة لا يزال كبيرًا، ويرى فيرشتابن أنّ عدم ثبات القرارات "لا بأس به".

وقال الهولندي: "لا بأس بذلك أيضاً. عندما تكون على الجانب الخاطئ من العقوبة فإنّ الأمر يكون سيّئًا على الدوام، إلّا إن كنت قد قمت بالفعل بشيء سيّئ ويُمكنك حينها قبول العقوبة".

وأضاف: "لكن عندما يكون الوضع 50-50 وتحصل على عقوبة، فإنّك دائمًا ما ستُشكّك في ذلك".

وأكمل: "المسألة صعبة عليهم (المراقبين). أعني أنّني تواجدت في غرفة إدارة السباق واختبرت كيفيّة تعاطيهم مع توجيه العقوبات".

وأردف: "ليست المسألة سهلة عليهم. كما أنّهم لا يرغبون بتوجيه العقوبات. لكن يتوجّب عليهم ذلك في بعض الأحيان، وكذلك نتيجة الطريقة التي صِيغت بها القوانين الحاليّة كذلك".

واختتم حديثه بالقول: "رُبّما يُمكننا النظر في تخفيف بعض العقوبات، أو صياغتها بشكلٍ مختلف في كتيّب القوانين".

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