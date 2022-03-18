فيرشتابن: الفورمولا واحد ليست بحاجة لرؤية التقرير الكامل في أحداث أبوظبي

سينعقد اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات يوم الجمعة في البحرين، ومن المنتظر أن يتمّ الكشف عن نتائج التحقيق في أحداث الجولة الختاميّة للموسم الماضي، والتي شهدت تغلّب فيرشتابن على لويس هاميلتون ليفوز بالسباق واللقب بعد تأويل قوانين سيارة الأمان على نحوٍ غير معتاد.

وأدّت أحداث سباق مرسى ياس إلى تأثيرات كبيرة على مستقبل البطولة، حيث تمّ استبعاد مايكل ماسي مدير السباق، في الوقت الذي وعد فيه محمّد بن سليّم الرئيس الجديد لـ "فيا" بشفافيّة أكبر وأنظمة تُساعد بديلَي ماسي بدءًا من موسم 2022.

وعندما سُئل عن توقّعاته لما ستكشف عنه "فيا"، وإن كان سيودّ قراءة التقرير الكامل عندما يكون متاحًا، قال فيرشتابن قبيل انطلاق التجارب الحرّة الأولى: "لا أعتقد بأنّنا نحتاج للتقرير الكامل".

وأضاف: "بالطبع من الجيّد التباحث في ما حدث في العام السابق في كلّ عام. دائمًا ما تُحلّل كلّ ما تفعله".

وأردف: "لذا أجل، سنكتشف ذلك، وإن كانت هناك أشياء يُمكن صياغتها بشكلٍ أبسط، أو فهمها على نحوٍ أفضل، على صعيد الكلمات فبالتأكيد سنُرحّب بذلك. لكن أجل، سنرى".

وتحدّث فيرشتابن بجوار شارل لوكلير سائق فيراري، وميك شوماخر، ولاندو نوريس، وغوانيو جو خلال المؤتمر الصحفي، حيث رفض الأخير التعليق على المسألة كونه كان يتسابق في الفورمولا 2 العام الماضي.

أمّا نوريس فقد قال بأنّه "لا يكترث لرؤية التقرير أم لا"، مُضيفًا "أنّه طالما أنّ هناك نتيجة جيّدة وإيجابيّة بالتقدّم إلى الأمام فإنّه سيكون سعيدًا".

في المقابل يعتقد لوكلير بأنّه "من المهمّ للغاية التحلّي بالشفافيّة وأن يكون الجميع قادرًا على رؤية التقرير"، وأضاف: "لا أعتقد بأنّني سأقرأه. سيكون طويلًا جدًا على الأرجح".

وأكمل: "لكن أجل، سيكون من المهمّ على الأقلّ الحصول على الخطوط العريضة ومعرفة الخلاصة من أجل إدارة تلك الأوضاع بشكلٍ افضل في المستقبل".

أمّا شوماخر فقد قال: "ذلك من الماضي، من الجيّد معرفة ما سيخرج به التحليل. لكن علينا بشكلٍ أساسي النظر إلى المستقبل ومحاولة عدم تكرار ذات الأشياء".