فيرشتابن: الفورمولا واحد بحاجة لحلول من أجل سياسة أفضل للتعامل مع حدود المسار

تسببت قوانين حدود المسار بخيبة أمل لفيرشتابن في السباق الأخير في البرتغال، وذلك بعد أن خسر نقطة أسرع لفة بداعي خروجه عن حدود المسار، وخرقه للإرشادات التي أصدرها مايكل ماسي مدير السباقات.

وكان هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل قد عبّر عن غضبه حيال تلك القوانين، قائلًا بأنّ فريقه خسر فوزًا بسباق، قطب انطلاق أول ونقطة أسرع لفة خلال السباقات الثلاثة الأولى من هذا الموسم جرّاء حدود المسار.

فيما شعر كريستيان هورنر مدير الفريق "بعدم الثبات" في تطبيق قوانين حدود المسار عقب سباق بورتيماو، وذلك بعد أن تمّ تجاوز زميل فيرشتابن في الفريق سيرجيو بيريز عبر حركة خارج المسار في وقت مبكر من السباق.

من جهته، اعترف فيرشتابن بأنّ بعض الحلبات يكون من الصعب عليها أكثر الحكم على حدود المسار بسبب الحفف الجانبية المستخدمة للتوافق أكثر مع سلاسل بخلاف الفورمولا واحد، لكنّه يرى بأنّ حلًا وسطًا يجب إيجاده.

فقال: "نعم، أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد حل لذلك. أتفهم بالطبع أننا نتشارك بعض الحلبات مع الموتو جي بي، وهم بالتأكيد برغبون بحفف جانبية مختلفة بعض الشيء عن الذي نريده".

وأضاف: "لكنني أرى بأننا ما نزال بحاجة إلى إيجاد، دعونا نقول، حلًا وسطًا يعمل لكلا البطولتين".

وتابع: "مع سرعاتنا في المنعطفات، حيث يُمكننا جدًا استهلاك الحلبة بأكملها بسبب التماسك الذي على سياراتنا، ما يجعل من الصعب للغاية في بعض الأحيان الحكم بشكل مناسب على حدود المسار".

اقرأ أيضاً: مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2021

وأكمل: "لكنني من جهتي أعتقد بأن علينا محاولة إعادة وضع المزيد من الحصى في بعض الأماكن. بالطبّع ليس ذلك ما تريده الحلبات في بعض الأحيان، كون ذلك الحصى يخرج إلى المسار مع خروج السائقين عنه، ويحتاجون إلى تنظيفه، وكل هذا يكون مكلفًا".

وأردف: "لكن ما يزال الوضع مثيرًا للحيرة في كثير من الأحيان، وكذلك من الجهة الخارجية، حيث تعلم بعض الأماكن التي تمر فيها على حفف جانبية، والبعض الآخر يكون محكومًا بخط أبيض".

واختتم: "أعتقد أن بوسعنا جعل الوضع أفضل كثيرًا عبر ضمان أن يكون هنالك حد صلب عندما تصعد على الحفف الجانبية أو شيء من هذا القبيل".