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فيرشتابن: الفورمولا واحد المُقيِّدة "لا تزال بعيدة للغاية عن الإندي كار"

قال الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل أنّه ليست لديه مشكلة مع الجيل الجديد "المُقيّد أكثر" من سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022، مُفنّدًا اقتراب البطولة من كتيّب قوانين الإندي كار ذات السيارات المتطابقة تقريبًا.

فيرشتابن: الفورمولا واحد المُقيِّدة "لا تزال بعيدة للغاية عن الإندي كار"

كشفت الفورمولا واحد رسميًا عن تصميمها الجديد لموسم 2022 الأسبوع الماضي، حيث عُرضت السيارة ذات الحجم الكامل في سيلفرستون.

وسيتمّ توليد أغلب ارتكازيّة السيارات الجديدة من الأرضيّة من أجل خفض التعويل على الهواء النقيّ، وهو ما سيسمح للسيارات بالتسابق بشكلٍ متقاربٍ أكثر.

واتّفق فيرشتابن قبل جائزة بريطانيا الكبرى مع فكرة اعتبار أنّ الفورمولا واحد تُصبح مُقيِّدة أكثر في 2022، لكنّه قلّل من مزاعم اقتراب البطولة من الإندي كار التي تستخدم تصميم سيارة شبه موحّد.

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"حسنًا، أعتقد بأنّنا لا نزال بعيدين جدًا عن الإندي كار، لذا أعتقد بأنّ الوضع على ما يرام" قال فيرشتابن عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول اقتراب الفورمولا واحد من أن تصبح مشابهة للإندي كار.

وأضاف: "لكن أجل، سنرى الوجهة التي سيتّبعونها في الأعوام القليلة المقبلة، ما سيكون مسموحًا به وما سيكون محظورًا. لكن لا فائدة من انتقاد التصميم في الوقت الحاضر. سنرى كيف ستكون الأمور".

وقال فيرشتابن أنّه لن يُمانع الحصول على سيارة أبطأ ببضع ثوانٍ إن كانت ستُعزّز العرض على المسار، حيث سبق وأن عبّر سائق ريد بُل عن إحباطه حيال صعوبة التجاوزات في الفورمولا واحد.

وقال الهولندي: "حسنًا، دائمًا ما نريد أن نقود بأسرع ما يُمكننا على مدار اللفّة الواحدة".

وأردف: "لكن أجل، من الصعب التجاوز حاليًا في الفورمولا واحد. لا أمانع أن تكون السيارة أبطأ بثلاث أو أربع ثوانٍ إن كان التسابق بها أفضل في النهاية. هناك مقايضة".

وأكمل: "بالطبع أتفهّم أنّ السيارات الحاليّة تسمح لنا بعبور المنعطفات بسرعة عالية جدًا ونكبح بشكلٍ متأخّرٍ جدًا، فحينها يزداد التفوّق عند الكبح صعوبة. لذا ذلك أمرٌ طبيعي".

واختتم بالقول: "كنّا نحن من طالب بحاجتنا لسيارات مختلفة في النهاية كي نجعل التسابق أفضل، وتوصّلت الفورمولا واحد إلى هذا الحلّ. يغمرني الفضول لرؤية ما سيكون عليه التسابق العام المقبل".

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