فيرشتابن: العودة إلى سلسلة نتفليكس يجب أن تكون "وفق شروطي"

لم يشارك فيرشتابن في أيّة لقاءات مباشرة ضمن الموسم الرابع من السلسلة الشهيرة، والذي صدر هذا الربيع وغطّى موسم فوزه باللقب وتفوقه على لويس هاميلتون.

وكشف الهولندي أنه رفض إجراء أيّة لقاءات ضمن ذاك الموسم كونه يرى بأن السلسلة "زيّفت بعض الصراعات"، حيث صرّح في مارس/أذار الماضي بأنه لا ينوي تغيير موقفه حول المشاركة في السلسلة.

هذا وألمح حامل لقب الفورمولا واحد في لقاء له في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه لم يشارك بعد في الموسم الخامس الذي يتم تصويره حاليًا، كما كشف يوم أمس في سيلفرستون أنه تحدث مع المنتجين حيال أن يكون له رأي أكبر فيما سيُستخدم من أجزاء مصورة له في الموسم.

فقال: "جلست سويًا معهم وشرحت وجهة نظري في المسألة وما سار على نحوٍ خاطئ في الماضي. كانت محادثة قصيرة سريعة جيدة جدًا في الواقع. سنحاول التحسّن من هنا".

وأضاف: "يكون لك رأي أكبر في الكيفية التي سيتم تصويرك بها، عوضًا عن مجرد إجراء لقاء ولا تكون متأكدًا مما سيُفعل به والطريقة التي سيتم تصويره بها خلال السلسلة".

وتابع: "هذا كل ما أطلبه، وذلك أكثر واقعية، على الأقل من وجهة نظري. لا يمكنني التحكّم بما يقومون به مع السائقين الآخرين. لكنني أريد أن أكون متحكمًا بما أقدمه أنا".

هذا ويتفهّم فيرشتابن سبب رغبة المنتجين بوجوده في السلسلة، لكنه أخبرهم بأن ذلك "يجب أن يكون وفق شروطه وإلا لا جدوى من المشاركة".

فقال: "أتفهم رغبتهم في مشاركة المزيد ضمن السلسلة وأن تكون هنالك قصة شخصية. لكن ذلك يجب أن يكون بالطبع بالطريقة التي أرغب بأن يراني الناس بها، ليس وكأنه ليس بوسعك السيطرة على ما يوضع في السلسلة".

واختتم: "عليك أن تكون قادرًا على القول: متأسف يا رفاق، لا أعتقد في الحقيقة بأن ذلك يُظهرني بشكل جيد. إنك في بعض الأحيان لا تعلم أين الكاميرا من حولك، ومن ثم يكون بمقدورهم استخدام هذه الصور".