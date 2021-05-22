فيرشتابن: العلم الأحمر أفسد فرصتنا بالانطلاق أولًا بعد عودتنا من التأخر في التجارب

ارتطمت سيارة فيراري التي يقودها شارل لوكلير بالحواجز في اللحظات الأخيرة من القسم الأخير للتصفيات، ما تسبب برفع العلم الأحمر وعدم استئناف الحصة وإفساد المحاولات الأخيرة للعديد من السائقين، ليبقى زمن المونغاسكي الأسرع وينطلق أولًا في سباق موطنه.

وقد أبدى فيرشتابن سائق فيراري إحباطه من خسارة فرصة المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل خلال محاولته الأخيرة.

حيث قال: "كان أمرًا مؤسفًا كوني شعرت براحة كبيرة داخل السيارة في التصفيات، وكنت نبنى الزخم نحو تلك المحاولة الأخيرة قبل رفع العلم الأحمر".

وأضاف: "لم يحاول أحد الضغط نحو زمن سريع في المحاولة الأولى، وهذا ما خططنا له، أن نقوم بلفتين ومن ثمّ تكون الثالثة هي الأسرع، وكانت الأمور تسير على نحوٍ جيّد في ذلك الطريق، بيد أنّ العلم الأحمر أفسد فرصتنا لحصد قطب الانطلاق الأوّل".

وتابع: "سنرى ما سيحدث من هنا، لكنني على أية حال أرى بأننا خضنا نهاية أسبوع جيّدة للغاية حتى الآن، وتعافينا بشكل جيّد من تأخرنا يوم الخميس".

وعند سؤاله إذا ما تمثّلت استراتيجية التصفيات في القيام بالمزيد من اللفات، قال الهولندي: "نعم، ولكنّ لا تتوقع ما سيحدث. بالطبّع من السهل رفع العلم الأحمر هنا، لكنّك لا تتوقع ذلك، وعليه تخطط دومًا حول أفضل استراتيجية ممكنة".

واختتم: "كانت الأمور تسير على نحوٍ جيّد للغاية بالنسبة لنا، ولكن من المؤسف أننا واجهنا ذلك العلم الأحمر".