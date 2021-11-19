تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / جيوفينازي يتعهّد بالحفاظ على سلوكٍ احترافي في سباقاته الثلاثة الأخيرة مع ألفا روميو التالي / هاميلتون ينفي نظريات استخدام مرسيدس نظام "داس2" مع بروز فيديو حركة المقود
فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى أخبار

فيرشتابن: الشكوى ضد ريد بُل تُظهر مرسيدس "على حقيقتها"

من قبل:
, محرر

يرى ماكس فيرشتابن أن تصرفات مرسيدس ضدّ ريد بُل تُظهر السهام الفضية "على حقيقتها"، وسط تأجيل الحكام لقرارهم بفتح واقعة الهولندي مع لويس هاميلتون في البرازيل، مجدداً أم لا.

فيرشتابن: الشكوى ضد ريد بُل تُظهر مرسيدس "على حقيقتها"

دخلت ريد بُل ومرسيدس في عدة حوادث على مدار الموسم حتى الآن كانت آخرها تلك في البرازيل، وسط اشتعال معركة اللقب بينهما إلى مستويات غير مسبوقة.

وكانت نتيجة هاميلتون قد شطبت خلال التصفيات بسبب خرق لقوانين "دي ار اس" ومن ثم انطلق عاشراً في السباق بسبب عقوبة التراجع خمسة مراكز عقب تبديل محركه.

وبدا أن فيرشتابن قد دفع بطل العالم خارج المسار في المنعطف الرابع عندما كان يدافع عن مركزه ضد هجماته، لكن الحكام لم يجدوا في تلك الواقعة ما يستحق العقوبة.

الأمر الذي وصفه توتو وولف مدير الفريق بالمضحك. مشيراً إلى أن الدبلوماسية في التعامل قد انتهت بعد هذا القرار.

وبعد رؤية لقطات الإعادة من سيارة فيرشتابن التي تركز على مقوده، استعملت مرسيدس حق الاعتراض على قرار الحكام بحجة ظهور دليل جديد، ومن المتوقع أن يتخذ الحكام قرارهم حيال إعادة فتح القضية من عدمها اليوم الجمعة.

وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام هولندية على هامش جائزة قطر الكبرى، سُئِل فيرشتابن إن كان يعتقد بأن مرسيدس باتت عدائية مؤخراً في طريقة تعاطيها مع ريد بُل.

فقال: "بالطبع، بات يمكننا رؤيتهم على حقيقتهم".

وأكمل: "إنهم ليسوا فريقي بالطبع، ليس عليّ التعامل معهم. لكن ذلك أظهرهم على حقيقتهم".

وتابع: "أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا التركيز على أنفسنا، كما كان الحال على الدوام".

وأضاف: "هذا ما سنقوم به خلال السباقات المتبقية".

اقرأ أيضاً:

وكان فيرشتابن قد صرح في وقت سابق أنه غير متفاجئ من قرار مرسيدس بمواصلة السعي خلف المسألة، نظراً لتصاعد التوتر بين الفريقين.

ويتصدر فيرشتابن الترتيب العام بفارق 14 نقطة أمام هاميلتون مع بقاء ثلاثة سباقات فقط حتى نهاية الموسم، بينما تحتل مرسيدس صدارة ترتيب بطولة المصنعين بفارق 11 نقطة أمام ريد بُل.

بالمقابل، وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يعتقد بأن عقوبة التراجع خمسة مراكز لقاء تبديل المحرك (بعد أول تبديلٍ خارج المحركات المسموحة)، قليلة، ردّ الهولندي بأن ذلك أمر يستحق النظر فيه.

فقال: "المرة الأولى عقوبة عشرة مراكز، ومن ثم خمسة، أعتقد أن ذلك غير منطقي".

وتابع: "إن أردنا تطبيق عقوبات على المحركات الإضافية، فيجب الإبقاء على العقوبة كما هي".

وأردف: "ذلك أمر يمكن البحث فيه، لأننا رأينا في البرازيل أن بقية الفرق لم تمتلك فرصة مجاراة مرسيدس".

واختتم: "عقوبة مثل تلك (خمسة مراكز فقط) ليست بالمشكلة الكبيرة حقاً".

المشاركات
التعليقات
جيوفينازي يتعهّد بالحفاظ على سلوكٍ احترافي في سباقاته الثلاثة الأخيرة مع ألفا روميو
المقال السابق

جيوفينازي يتعهّد بالحفاظ على سلوكٍ احترافي في سباقاته الثلاثة الأخيرة مع ألفا روميو
المقال التالي

هاميلتون ينفي نظريات استخدام مرسيدس نظام "داس2" مع بروز فيديو حركة المقود

هاميلتون ينفي نظريات استخدام مرسيدس نظام "داس2" مع بروز فيديو حركة المقود
تحميل التعليقات
خلدون يونس More from
خلدون يونس
مونتويا: فيرشتابن لم يكن ينوي خوض  المنعطف الرابع خلال الواقعة مع هاميلتون جائزة قطر الكبرى
الفيديو بالداخل
فورمولا 1

مونتويا: فيرشتابن لم يكن ينوي خوض  المنعطف الرابع خلال الواقعة مع هاميلتون

تحديد موعد للنظر في الدليل الجديد لواقعة فيرشتابن وهاميلتون في البرازيل
فورمولا 1

تحديد موعد للنظر في الدليل الجديد لواقعة فيرشتابن وهاميلتون في البرازيل

وولف: "التعامل بدبلوماسية" انتهى بعد "اللكمات" ضد مرسيدس في البرازيل جائزة البرازيل الكبرى
فورمولا 1

وولف: "التعامل بدبلوماسية" انتهى بعد "اللكمات" ضد مرسيدس في البرازيل

ماكس فيرشتابن More from
ماكس فيرشتابن
معركة بوتاس وفيرشتابن على تسجيل اللفة الأسرع في سباق المكسيك "جزء من اللعبة" جائزة المكسيك الكبرى
فورمولا 1

معركة بوتاس وفيرشتابن على تسجيل اللفة الأسرع في سباق المكسيك "جزء من اللعبة"

هاميلتون يودّ الفوز باللقب "بالطريقة الصحيحة" وليس كما حصل مع سينا وبروست
فورمولا 1

هاميلتون يودّ الفوز باللقب "بالطريقة الصحيحة" وليس كما حصل مع سينا وبروست

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا جائزة اليابان الكبرى برايم
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

مرسيدس More from
مرسيدس
لماذا غيّر محرك هاميلتون الجديد قواعد اللعبة في البرازيل
فورمولا 1

لماذا غيّر محرك هاميلتون الجديد قواعد اللعبة في البرازيل

مرسيدس متشجعة حيال الأداء في الأجواء الحارة بعد جولة البرازيل جائزة قطر الكبرى
فورمولا 1

مرسيدس متشجعة حيال الأداء في الأجواء الحارة بعد جولة البرازيل

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

هاميلتون ينفي نظريات استخدام مرسيدس نظام "داس2" مع بروز فيديو حركة المقود
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون ينفي نظريات استخدام مرسيدس نظام "داس2" مع بروز فيديو حركة المقود

فيرشتابن: الشكوى ضد ريد بُل تُظهر مرسيدس "على حقيقتها"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: الشكوى ضد ريد بُل تُظهر مرسيدس "على حقيقتها"

جيوفينازي يتعهّد بالحفاظ على سلوكٍ احترافي في سباقاته الثلاثة الأخيرة مع ألفا روميو
فورمولا 1 فورمولا 1

جيوفينازي يتعهّد بالحفاظ على سلوكٍ احترافي في سباقاته الثلاثة الأخيرة مع ألفا روميو

ألفا تاوري تُشيد "بالتقدم الكبير" الذي حققه غاسلي في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا تاوري تُشيد "بالتقدم الكبير" الذي حققه غاسلي في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.