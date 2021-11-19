فيرشتابن: الشكوى ضد ريد بُل تُظهر مرسيدس "على حقيقتها"

دخلت ريد بُل ومرسيدس في عدة حوادث على مدار الموسم حتى الآن كانت آخرها تلك في البرازيل، وسط اشتعال معركة اللقب بينهما إلى مستويات غير مسبوقة.

وكانت نتيجة هاميلتون قد شطبت خلال التصفيات بسبب خرق لقوانين "دي ار اس" ومن ثم انطلق عاشراً في السباق بسبب عقوبة التراجع خمسة مراكز عقب تبديل محركه.

وبدا أن فيرشتابن قد دفع بطل العالم خارج المسار في المنعطف الرابع عندما كان يدافع عن مركزه ضد هجماته، لكن الحكام لم يجدوا في تلك الواقعة ما يستحق العقوبة.

الأمر الذي وصفه توتو وولف مدير الفريق بالمضحك. مشيراً إلى أن الدبلوماسية في التعامل قد انتهت بعد هذا القرار.

وبعد رؤية لقطات الإعادة من سيارة فيرشتابن التي تركز على مقوده، استعملت مرسيدس حق الاعتراض على قرار الحكام بحجة ظهور دليل جديد، ومن المتوقع أن يتخذ الحكام قرارهم حيال إعادة فتح القضية من عدمها اليوم الجمعة.

وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام هولندية على هامش جائزة قطر الكبرى، سُئِل فيرشتابن إن كان يعتقد بأن مرسيدس باتت عدائية مؤخراً في طريقة تعاطيها مع ريد بُل.

فقال: "بالطبع، بات يمكننا رؤيتهم على حقيقتهم".

وأكمل: "إنهم ليسوا فريقي بالطبع، ليس عليّ التعامل معهم. لكن ذلك أظهرهم على حقيقتهم".

وتابع: "أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا التركيز على أنفسنا، كما كان الحال على الدوام".

وأضاف: "هذا ما سنقوم به خلال السباقات المتبقية".

وكان فيرشتابن قد صرح في وقت سابق أنه غير متفاجئ من قرار مرسيدس بمواصلة السعي خلف المسألة، نظراً لتصاعد التوتر بين الفريقين.

ويتصدر فيرشتابن الترتيب العام بفارق 14 نقطة أمام هاميلتون مع بقاء ثلاثة سباقات فقط حتى نهاية الموسم، بينما تحتل مرسيدس صدارة ترتيب بطولة المصنعين بفارق 11 نقطة أمام ريد بُل.

بالمقابل، وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يعتقد بأن عقوبة التراجع خمسة مراكز لقاء تبديل المحرك (بعد أول تبديلٍ خارج المحركات المسموحة)، قليلة، ردّ الهولندي بأن ذلك أمر يستحق النظر فيه.

فقال: "المرة الأولى عقوبة عشرة مراكز، ومن ثم خمسة، أعتقد أن ذلك غير منطقي".

وتابع: "إن أردنا تطبيق عقوبات على المحركات الإضافية، فيجب الإبقاء على العقوبة كما هي".

وأردف: "ذلك أمر يمكن البحث فيه، لأننا رأينا في البرازيل أن بقية الفرق لم تمتلك فرصة مجاراة مرسيدس".

واختتم: "عقوبة مثل تلك (خمسة مراكز فقط) ليست بالمشكلة الكبيرة حقاً".