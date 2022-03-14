فيرشتابن: السيارات الجديدة لم تعد تعاني من اللحظات "الخارجة عن السيطرة" في الملاحقة

شهدت قوانين الفورمولا واحد التقنية حزمة تغييرات كبيرة لموسم 2022، والتي تركّز على تقليل الهواء المتّسخ الناتج من السيارات من أجل السماح لتسابق أقرب ومزيد من الإثارة على المسار.

وكانت الآراء المبدئية من السائقين حيال تغييرات القوانين إيجابية بعد التجارب الشتوية الأولى في برشلونة الشهر الماضي، بالرُغم من أن كثيرين لم يحصلوا على فرص كافية لملاحقة سيارات أخرى.

لكن تجارب البحرين شهدت عددًا من اللحظات التي لاحق فيها السائقون بعضهم البعض، ما منحهم فرصة الحصول على قراءة أفضل لمدى التحسّن الذي شهده هذا الجانب.

حيث شعر فيرشتابن بطل العالم بأن هنالك خطوة جيّدة تم تحقيقها في تلك الناحية، مُشيرًا إلى أنّ السيارة لم تعد تواجه عدم الاتزان المفاجئ الذي كانت تواجهه عند الدخول في الهواء المضطرب لسيارة أخرى.

فقال: "أعتقد بأن الوضع بات أفضل في تلك الناحية"، مُضيفًا: "عندما أتواجد خلف سيارة الآن، ألاحظ بأنني أخسر الارتكازية، لكن ذلك يحدث في الجزئين الأمامي والخلفي للسيارة، وهذا يجعل الوضع أكثر توقّعًا وتحت السيطرة للسائقين".

هذا ونتج عن التغيير في فلسفة التصميم على السيارات تغيير مقابل في أسلوب القيادة لدى السائقين، وبشكل كبير بسبب الوزن المتزايد الذي جعل حركة السيارة أقل رشاقة في المنعطفات البطيئة.

لكن فيرشتابن لم يشعر بأن السيارات كانت أكثر صعوبة في قيادتها على الحدود القُصوى.

فقال: "الأمر يعتمد كذلك على توازن السيارة بالفعل. إذا ما واجهت الكثير من صعوبة أو فرط الانعطاف في العام الماضي، فكان ذلك يزيد من صعوية التحكم في السيارة. قيادة أيّة سيارة على الحدود القُصوى هو أمر صعب، لذلك أرى بأن الوضع هو ذاته بشكل كبير".

وعند سؤاله لو يرى بأن التسابق سيكون رائعًا على هذه السيارات في الأعوام المُقبلة، قال الهولندي: "هذا يعتمد على الحلبات التي نذهب إليها".

وأكمل: "هذه السيارات أبطأ بكثير على المنعطفات البطيئة كونها أثقل بكثير. لذلك على حلبة بها الكثير من المنعطفات البطيئة، سيكون التسابق أقل متعة بالنسبة لنا كسائقين".

واختتم: "لكن مع الذهاب إلى حلبات بها الكثير من المنعطفات السريعة، تكون هذه السيارات ممتعة جدًا في قيادتها".