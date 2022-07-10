فيرشتابن: التآكل المفرط للإطارات دمّر آمالي بالفوز في النمسا

تصدّر سائق ريد بُل اللفّات الأولى من السباق منطلقًا من المركز الأوّل، لكنّه أصبح عرضة لضغط لوكلير بعد ذلك.

وبعد فقدانه الصدارة لصالح غريمه من فيراري في اللفّة الـ 12، أجرى فيرشتابن توقّفه الأوّل في اللفّة التالية منتقلًا إلى إطارات "هارد"، كونه شعر بأنّه لا فائدة من مواصلة الضغط على إطارات ليست سيارته "آر.بي18" مرتاحة عليها.

لكن مع قدرة فيراري على تمديد فترتها الأولى بأريحيّة، وجد فيرشتابن نفسه متأخّرًا دائمًا وبدا متّجهًا للحلول في المركز الثالث إلى أن احترق محرّك كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري.

وبترحيبه بحقيقة حلوله ثانًا في يومٍ تمتّعت فيه فيراري بأفضليّة الوتيرة، قال فيرشتابن أنّ الإطارات لعبت دورًا حرجًا في النتيجة.

وقال الهولندي: "كان يومًا صعبًا. بدونا نعاني فورًا على الإطارات، واستمرّ ذلك مع جميع تركيبات الإطارات ببساطة".

وأكمل: "كان هناك تآكل مفرط لدرجة تحول دون هجوم لوكلير على وجه الخصوص. لكنّ الحلول في المركز الثاني يُعتبر نتيجة جيّدة بالرغم من ذلك في هكذا يوم صعب".

وحلّ فيرشتابن أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس في النهاية، وذلك بعد تعافي البريطاني إثر انطلاقه ثامنًا ليحلّ ثالثًا.

وبعد أن مرّ بعطلة نهاية أسبوع صعبة على إثر حادثه في التجارب التأهيليّة، اعترف سائق مرسيدس بأنّه لم يكن يتوقّع تحقيق منصّة تتويج أخرى.

وقال البريطاني: "لم أكن أتوقّع هذا بالتأكيد. لكن من الواضح أنّ الأمس كان صعبًا. كانت عطلة نهاية أسبوع قاسية بعض الشيء. لكنّني ممتنٌ حقًا. حللنا في المركزين الثالث والرابع كفريق. هذه نقاطٌ رائعة. وسنتقدّم إلى الأمام من هنا".

ومع تعزّز ثقة مرسيدس بوتيرة سيارتها، شكر هاميلتون طاقمه على عمله على السيارة صباح السبت لتجهيز هيكلٍ جديدٍ لها.

وقال: "أودّ توجيه الشكر للشباب في المرآب لعملهم الجاد لإعادة بناء السيارة".

وأكمل: "حصلت على سيارة جديدة بالكامل صباح السبت. ذلك مؤسفٌ، ليس بالأمر الذي أفعله كثيرًا، لكن شكرًا لهم على عملهم الجاد".

واختتم بالقول: "حقّقنا بعض التحسينات نهاية هذا الأسبوع، وسنُواصل تقليص الفارق بشكلٍ تدريجي".