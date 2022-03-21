فيرشتابن: الانسحاب في البحرين قد تكون له عواقب "كبيرة جداً" على معركة اللقب

أكد الهولندي أن مثل هذا الانسحاب قد تكون له "عواقب كبيرة جداً" على معركة اللقب.

وتأهل سائق ريد بُل ثانياً خلف شارل لوكلير سائق فيراري صاحب قطب الانطلاق الأول والفائز بالسباق، وجمعتهما عدة معارك على الحلبة كذلك.

لكن فيرشتابن عانى من مشاكل في توجيه سيارته، ومن ثم لاحظ أن السيارة "تعاني ***" حيث ظهرت مشكلة جديدة خلال إعادة الانطلاقة المتأخرة عُلم لاحقاً أنها ذات صلة بمضخة الوقود.

ومن ثم بدأت سيارته بالتباطؤ قبل أربع لفات على النهاية، ليخسر المراكز تباعاً ومن ثم عاد بها إلى منصة الصيانة لينسحب من السباق.

وما زاد الطين بلة هو انسحاب زميله سيرجيو بيريز كذلك والذي كان يحتل المركز الثالث، في اللفة الأخيرة بسبب المشكلة نفسها.

واعترف فيرشتابن بأن وتيرة السيارة "لم تكن على قدر الآمال مقارنة بيوم الجمعة" بالرغم من أن الفريق "قام بعمل جيد لمزيد من الأداء" بعد وقفة الصيانة.

وسُمع الهولندي وهو يشتكي على اللاسلكي حين طُلب منه عدم الضغط كثيراً بعد وقفة الصيانة، ليفقد فرصة تجاوز لوكلير عبر الدخول قبله ومن ثم تسجيل أزمنة سريعة متتالية "أندركت".

فقال: "المشكلة الكبيرة تكمن فيما حصل لاحقاً، إذ يبدو وكأن الوقود لم يكن يصل إلى المحرك، وانطفأ كل شيء، واضطررت للعودة إلى المرآب".

وتابع: "لم يكن هذا ما أردتُ، خاصة بعد تجارب حرة إيجابية للغاية وعطلة نهاية أسبوع إيجابية كذلك. بدا أنه ومع المشاكل الصغيرة التي نعاني منها، فإن المركز الثاني نتيجة جيدة جداً. 18 نقطة ربما مع سيرجيو رابعاً".

واسترسل: "لكن أن تنسحب كلتا السيارتان في نهاية السباق لهو أمر محبط جداً".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل بعد الانسحاب تصوير: صور موتورسبورت

وتعتبر هذه بداية مخيبة لحملة دفاع الهولندي عن لقبه، حيث حققت فيراري الثنائية، بينما أكملت مرسيدس السباق بالمركزين الثالث والرابع، لكل من هاميلتون وجورج راسل على التوالي، بالتالي حصل منافسه بطل العالم سبع مرات على 15 نقطة.

"إنه أمر مخيب للآمال، دائماً ما تقول في نفسك ولفريقك كذلك، أنك تريد تسجيل النقاط ولا يهم إن كنتَ بالمركز الأول أو الثاني في السباق الافتتاحي" قال فيرشتابن.

وتابع: "يمكن ملاحظة ذلك في المنعطف الأول، لم أغامر كثيراً، وحتى ضمن معركتي مع شارل، كانت نظيفة تماماً وكنت مسروراً بالمركز الثاني حقاً".

وأردف: "لكن خسارة هذا الكمّ من النقاط لهو أمر محبط جداً، لأن معركة اللقب ستكون متقاربة في النهاية، وهذه كمية كبيرة للغاية من النقاط خسرناها".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال إحباطه الذي بدا عبر اللاسلكي تجاه مهندسه جيانبيرو لامبيازي، رد فيرشتابن: "لا أخفي مشاعري، أقول مباشرة ما أفكر فيه خلف المقود، لم أكن مسروراً مما كنا نقوم به ومن توازن السيارة ومن الاستراتيجية كذلك".

واختتم: "لم يكن كلامي موجهاً بالضرورة إلى جيانبيرو، تجمعني علاقة جيدة للغاية معه. بالطبع إنه الشخص الوحيد الذي أتكلم معه (عبر اللاسلكي). لكن علينا تحليل بعض الأمور".