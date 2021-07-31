فيرشتابن: الانتقال إلى إطارات سوفت جاء بسبب الافتقار للوتيرة

اتّبع سائق ريد بُل استراتيجيّة ثنائيّ مرسيدس عبر إكمال اللفّة الأولى في القسم الثاني من التصفيات على إطارات "ميديوم" من أجل بدء السباق عليها.

وبالرغم من أنّه انتقل إثر ذلك إلى إطارات "سوفت" للفّته الأخيرة، إلّا أنّه كان من الشائع أن يضغط السائقون عليها في أوّل مقطعين قبل تخفيف سرعتهم في النهاية وإلغاء اللفّة وذلك تحضيرًا للقسم الثالث الحاسم.

لكنّ فيرشتابن قال أنّه اختار هو وفريقه ريد بُل إكمال اللفّة بسبب وجود بعض المخاوف، حيث تقدّم السائقون الآخرون المستخدمون لإطارات "سوفت" على جدول الترتيب وكان من الممكن أن يخرج من القسم الثاني.

وقال الهولندي: "جاء ذلك لأنّ الآخرين كانوا على إطارات سوفت وكانوا يُحسّنون أزمنتهم. لذا عندما كان زمني على إطارات ميديوم على حافة العشرة الأوائل فقد قرّرنا إكمال اللفّة".

وفي حين أنّ إطارات "سوفت" ليست مثاليّة على صعيد الاستراتيجيّة في سباق الأحد نتيجة مستويات تآكلها العالية، فإنّه من المفترض ان تمنح الهولندي أفضليّة عند الانطلاقة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل.

من جانبه يعتقد لويس هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأوّل أنّ هناك أفضليّة خمس أمتار تُوفّرها إطارات "سوفت" عند الانطلاقة، وربّما كان ذلك دافعًا ترك بعض الأمل لدى ريد بُل.

من جانبه قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل لقناة "سكاي سبورتس": "لم يكن بوسعنا تسجيل ذات زمن لويس على إطارات ميديوم، وشعرنا بأنّه ربّما بوسعنا اتّباع نهجٍ تكتيكي مختلف. سأحبّذ الانطلاق على تلك الإطارات في الغد. لذا سنرى".

وأكمل: "علينا الهجوم في سباق الغد. تعلمون مدى صعوبة التجاوز هنا، لذا ستكون الاستراتيجيّة مهمّة للغاية".

ويعتقد فيرشتابن أنّ ريد بُل كانت متأخّرة عن مرسيدس خلال عطلة نهاية أسبوع هنغارورينغ حتّى الآن.

وقال: "كنّا متأخّرين بعض الشيء وظهر ذلك مجدّدًا في التصفيات. لذا أجل، ليس ذلك ما أردناه، لكنّنا لا نزال هنا في المركز الثالث بالرغم من ذلك وسنرى ما بوسعنا فعله".